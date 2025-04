Basket femminile, colpo Campobasso a Venezia! Vince e pareggia la serie della semifinale

Si è appena conclusa gara-2 della semifinale del massimo campionato femminile di basket tra la Reyer Venezia e Campobasso. Una sfida già fondamentale, con le venete che sul parquet amico andavano a caccia del 2-0 per mettere le mani virtualmente sulla qualificazione, mentre le ospiti erano alla ricerca di un colpo esterno per impattare la serie. Ecco come è andata.

Dopo un avvio equilibrato, con la prima metà del primo quarto che vede le due formazioni rispondere colpo su colpo alle marcature avversarie, il primo scossone è di Campobasso, che con un parziale di 12-0 scappa via. Venezia è sorpresa dall’affondo ospite e ci mette molto a reagire, riuscendo solo negli ultimo 90” del quarto a limitare i danni e primo periodo che si chiude sul 12-22.

Parte ancora forte Campobasso nel secondo quarto, ritoccando il proprio massimo vantaggio sul +16 dopo 2’ di gioco. Soffrono tantissimo le padrone di casa, che evitano di far scappare definitivamente via le molisane, ma non riescono a trovare lo spunto per ricucire il gap. Un antisportivo fischiato a Morrison, però, blocca Campobasso e Venezia torna in singola cifra di svantaggio, anche se le ospiti reggono l’urto e si va al riposo sul 27-35.

Torna in doppia cifra di vantaggio Campobasso a inizio ripresa, mentre la Reyer conferma le sue difficoltà a trovare la via del canestro. Servono quasi tre minuti alle padrone di casa per sbloccarsi e trovare un parziale per riaccorciare fino al -5 a 2’ dall’ultimo stop. Ma nel finale è di nuovo la squadra molisana a dare un piccolo strappo per il 40-48 con cui si va all’ultima pausa.

L’ultimo quarto di apre con la tripla di Pan per il nuovo -5 veneto, ma subito risponde Trimboli per spegnere gli entusiasmi delle padrone di casa. Allungano le molisane, con Venezia che non riesce a riaprire un match iniziato male e che continua. Prova a cambiare ritmo la formazione veneta, di nuovo ricuce parzialmente il gap, ma non riesce mai a chiuderlo. Si deve aspettare quando mancano meno di 2’ prima che il canestro di Cubaj riporti le sue compagne a un possesso pieno di svantaggio. A 8″ dalla sirena Matilde Villa firma il -2, ma non basta, regge Campobasso che vince 59-61 e impatta la serie a sorpresa.