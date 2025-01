Basket: Venezia spreca tutto nell’ultimo quarto ad Ankara, ora a rischio i playoff di EuroCup

Poteva essere la vittoria che lasciava viva addirittura la rincorsa ai primi tre posti nel girone B di EuroCup, si trasforma nella sconfitta che obbliga Venezia a tentare il tutto per tutto martedì 4 in casa, al Taliercio, contro il Lietkabelis. La Reyer di Neven Spahija perde contro il Turk Telekom Ankara per 84-81 dopo aver dominato per tre quarti, e pur salvando il doppio confronto adesso avrà un certo numero di calcoli da fare. Mattatori del rientro Braian Angola con 17 punti e Olivier Hanlan con 16, dall’altra parte 20 con 18 rimbalzi di Mfiondu Kabengele e 12 di Tyler Ennis (che però ne fa 9 dalla lunetta).

Primo quarto che comincia bene, anzi benissimo per una Reyer priva di timori. Parks, Wiltjer, ma soprattutto Kabengele fanno quel che vogliono, con il centro che tanto a rimbalzo quanto quando si tratta di realizzare fa il suo. Wheatle piazza la tripla del 3-14, ma da qui in avanti Venezia segna poco. Ne approfitta Ankara con Hanlan e Angola che riportano i padroni di casa sul 13-18 dopo 10′ (c’è anche un’ingenuità di Casarin che regala tre liberi proprio ad Angola sulla sirena).

Si fa perdonare proprio Casarin, che realizza dall’arco e spinge Tessitori e McGruder per un rapido 15-25. Gli ospiti per un periodo anche abbastanza lungo reggono benissimo sulla zona della doppia cifra di vantaggio e sono proprio Casarin e Kabengele a respingere i tentativi avversari. Il Turk Telekom ha in Brown l’uomo che, in un modo o nell’altro, prova a tenere il divario entro termini accettabili, ma all’intervallo è 31-41 a favore degli orogranata.

Si torna in campo e il canovaccio pare non cambiare, anche perché nel frattempo le due squadre iniziano a sbagliare in maniera oltremodo elevata. Alexander e Angola provano ancora a dare ad Ankara una chiave di volta, ma con la coppia Parks-Kabengele Venezia sale fin sul +14 (36-50). Qualche soluzione i padroni di casa cercano di trovarla anche da uomini diversi, come Hanlan, Simms e Makoundou, ma a 10′ dal termine è 49-60.

Le cose, però, cambiano rapidamente ne corso dell’ultimo periodo. Akpinar, Angola e Makoundou riescono a far rientrare di forza i turchi, che ci mettono nemmeno quattro minuti (e l’inclusione anche di Hanlan) prima per pareggiare e poi per sorpassare sul 66-63. Un parziale, insomma, di 17-3. La Reyer ritrova canestri con Ennis (dalla lunetta) e Kabengele, si viaggia per un po’ sul filo dell’equilibrio, Ennis segna da tre per il 74-75 (primo canestro dal campo), solo per vedere Angola segnare il 76-75. Qualche errore di troppo della Reyer e una maggior efficacia di Hanlan e Brown significano +4 Ankara, ma negli ultimi secondi Wlitjer accorcia, Alexander fa 2/2 e poi Wheatle segna l’82-81. Kabengele fa il quinto fallo ancora su Alexander, per lui è ancora 2/2, Ennis da oltre metà campo non trova neppure le vicinanze del ferro.

TURK TELEKOM ANKARA-UMANA REYER VENEZIA 84-81

ANKARA – Durmaz 2, Akpinar 7, Alexander* 13, Brown* 13, Tunca ne, Angola 17, Agva, Bruhnke* 3, Bess*, Hanlan 16, Smith* 7, Makoundou 6. All. Can

VENEZIA – Tessitori 5, McGruder 5, Lever 2, Munford 3, Casarin 11, Fernandez ne, Ennis* 12, Kabengele* 20, Parks* 3, Wheatle* 10, Simms 1, Wiltjer* 9. All. Spahija