Basket, le corse playoff e salvezza entrano nel vivo

Si disputa questo weekend la ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano di basket e con cinque turni da giocare prima del termine della stagione regolare la corsa per un posto migliore nei playoff e quella per la salvezza entra nel vivo e questo fine settimana si disputeranno diversi match fondamentali.

Si parte domani sera dalla Campania, con due match fondamentali in chiave salvezza, ma con un occhio anche ai playoff. A Napoli, infatti, scontro diretto tra i padroni di casa e Varese, con Napoli attualmente quart’ultima, con due punti in più rispetto ai lombardi e a 4 punti dalla zona retrocessione. Vincendo Napoli sarebbe virtualmente salva, mentre un ko metterebbe Varese nei guai. Sempre in Campania si gioca anche Scafati-Reggio Emilia, con i padroni di casa spalle al muro. Scafati è penultima, arriva da un periodo pessimo, e perdendo metterebbe quasi la parola fine sulla corsa salvezza. Per Reggio, invece, una vittoria significa consolidare la propria posizione in zona playoff, dove attualmente è settima, mentre una sconfitta rischia di mettere gli emiliani nei guai, con Venezia e Tortona a soli due punti di distanza.

Due, invece, le sfide sabato all’ora di pranzo. Si parte da Trapani, dove arriva la Nutribullet Treviso. Per i siciliani la chance di confermarsi in vetta alla classifica, mentre Treviso è ormai fuori da ogni corsa, anche se una vittoria garantirebbe probabilmente la matematica salvezza. A seguire a Milano si gioca Olimpia-Pistoia, con la squadra di Messina chiamata a rialzare la testa anche in campionato – dopo la bella vittoria col Baskonia – per puntare alla top 4 finale. Per Pistoia, invece, match della disperazione, con una vittoria che rilancerebbe le flebili chance di salvezza.

Nel pomeriggio di sabato si gioca poi Sassari-Tortona, con i padroni di casa chiamati a vincere per provare una disperata rimonta playoff, mentre i piemontesi non possono perdere se non vogliono vedere la zona playoff scappare via. A seguire si gioca Venezia-Trieste, con i padroni di casa che come Tortona sono obbligati a vincere per continuare la loro corsa alla postseason, mentre gli ospiti con una vittoria consoliderebbero la propria posizione e potrebbero puntare alla top 4.

La giornata si chiude con Cremona-Trento e Bologna-Brescia. Le ultime tre formazioni sono pienamente in zona playoff e in questo finale di stagione puntano a vincere più match possibili per garantirsi gli accoppiamenti migliori e il fattore casa nei quarti di finale, mentre Cremona è in un ottimo momento di forma e vincendo uscirebbe da quella corsa alla salvezza dove fino a poche settimane fa sembrava condannata alla retrocessione.