Softball: Pianoro ferma Bollate nella domenica di Serie A1. Forlì sul velluto

Arriva il primo passo falso per Bollate nella Serie A1 2025 di softball. La squadra lombarda si è infatti divisa la posta con Pianoro in occasione del doppio confronto andato in scena oggi, domenica 27 aprile, rimanendo comunque ampiamente in testa della classifica con undici vittorie su undici match disputati.

Una giornata molto emozionante quella appena andata in archivio, complice anche le condizioni non semplici della formazione bolognese, ancora sotto shock per la morte della compagna Alice Morelli, per cui si è osservato in questi giorni un minuto di raccoglimento.

La MFK parte molto forte in gara-1 facendo la differenza nell’inning inaugurale, dove sono stati messi a referto quattro punti, e nel settimo, contrassegnato da cinque sigilli da parte delle ospiti. Le Blue Girls hanno cercato di riaprire la partita nel secondo e nel terzo tempo, portandosi sul 4-2, salvo poi subire l’imbarcata nella seconda parte di incontro.

Più combattuta gara-2, dove Pianoro è riuscita a passare avanti nella seconda ripresa, scappando sul 2-0, prima di patire il sigillo di Bollate al quarto, aumentando però il proprio vantaggio di un’unità al sesto per il 3-1 finale.

Non sbaglia invece Forlì, squadra che ha battuto tra le mura amiche Macerata con il punteggio di 1-6 in entrambe le sfide, trovando una buona continuità in attacco e non mettendo mai a repentaglio la propria superiorità. La Serie A1 tornerà il prossimo 1 maggio. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA SERIE A1 SOFTBALL