Bagnaia si rammarica: “Non guido come vorrei, sono in difesa. Alex Marquez fa i miei tempi del 2024”

Ancora un terzo posto per Francesco “Pecco” Bagnaia. Nonostante un inopinato errore del rivale Marc Marquez, il ducatista non è andato oltre il gradino più basso del podio in occasione del GP di Spagna, quinto appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP, appena terminato sul circuito di Jerez de La Frontera.

Una gara molto difficile per l’ex Campione del Mondo, il quale ha dovuto cedere il passo non solo alla Gresini di Alex Marquez, il quale ha vinto il primo GP della carriera nella classe Regina, ma anche ad un davvero consistente Fabio Quartararo, che ha dimostrato di tenere egregiamente botta nonostante i dubbi della vigilia. Una volta arrivato al parco chiuso, il piemontese ha commentato quanto fatto, non nascondendo il suo rammarico.

“I primi giri ero tranquillo, c’è stata bagarre con Marc, dopo mi sono messo a spingere per prendere Fabio ma una volta sotto non ho mai avuto lo spunto per passarlo – Ha detto “Pecco” ai microfoni di Sky Sport – Ho faticato molto, non avevo la undici e la dodici: sono il mio punto forte e non riuscivo a sfruttarle, perdevo da Fabio lì. Alex invece le aveva. Ogni volta che mi avvicinavo di più dovevo lasciare perché sul davanti era rischioso. Non mi piacciono queste gare perché per cercare di evitare gli errori non mi metto nelle condizioni di arrivare vicino. Dobbiamo capire bene la situazione. Oggi era una giornata buona per guadagnare punti, la moto aveva il potenziale per essere davanti alla Yamaha. Non sono contento”.

Pecco ha poi parlato delle differenze con la moto dello scorso anno: “Anche nei dati si vede che Alex riesce a comparare i suoi giri con i miei dall’anno scorso, nei miei di questa stagione ci sono differenze. Non è facile da capire, la moto è simile. Lui riesce a forzare molto sul davanti, io invece faticavo. Per ora va così, ogni volta che ti avvicini sul davanti ti si chiude, oggi è successo alla otto, alla undici alla dodici alla cinque. In questo modo devi stare più in protezione, non ti senti libero di lasciarti andare. Ieri mi sono trovato meglio. Adesso bisogna lavorare su questa direzione“.

Il ducatista ha poi proseguito: “È un momento in cui bisogna raccogliere; sto cercando di portare a casa dove l’anno scorso ho sbagliato. È importante completare tutto; sono consapevole che quando mi ritroverò al 100% potrò provare a vincere e lottare. Oggi a parte i primi quattro non mi sono mai ritrovato nella situazione di chiudere il gap“.

In ultimo Bagnaia ha analizzato i primi giri, con la bella battaglia insieme a Marc Marquez: “Speravo potesse durare di più, è durata poco. Sapevo che non si sarebbe aspettato da me il sorpasso alla nove, sono riuscito a progredire nel weekend. L’incrocio è stato bello, ci siamo anche toccati prima della undici. A lui è successo quello che in gara secondo me non si sarebbe aspettato stando dietro a qualcuno. Quando stai dietro a qualcuno nel veloce, davanti perdi un po’ di carico, quando vai a forzare per finire di andare a girare davanti si alleggerisce“.