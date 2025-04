ATP Montecarlo 2025, Vacherot sogna in casa. Gasquet elimina Arnaldi, fuori Mpetshi Perricard

Si alza il sipario sul Masters 1000 di Montecarlo con le prime sfide del tabellone principale. Una giornata negativa per i colori azzurri, visto che è arrivata a sorpresa la sconfitta di Matteo Arnaldi contro Richard Gasquet, alla sua ultima partecipazione della carriera nel Principato. Il francese si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 dopo due ore e trentacinque minuti di gioco.

Clamorosa vittoria anche per il tennista di casa Valentin Vacherot, numero 249 della classifica mondiale, che si regala una giornata da sogno, battendo il tedesco Jan-Lennard Struff con un perentorio 6-2 6-1. Per il monegasco ci sarà ora la sfida con il vincente del match tra il bulgaro Grigor Dimitrov ed il cileno Nicolas Jarry.

In serata poi è arrivata un’altra vittoria abbastanza a sorpresa come quella dell’australiano Jordan Thompson, che ha superato in due set il francese Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-4 6-3. Thompson affronterà al secondo turno il greco Stefano Tsitsipas.

RISULTATI MASTERS 1000 MONTECARLO 2025

Gasquet (Fra) b. Arnaldi (Ita) 6-3 4-6 6-4

Vacherot (Mco) b. Struff (Ger) 6-2 6-1

Thompson (Aus) b. Mpetshi Perricard (Fra) 6-4 6-3