Carlos Alcaraz concede un set e poi domina Francisco Cerundolo a Montecarlo

Carlos Alcaraz ha conquistato il successo nel suo esordio nel Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, il n.3 del mondo ha sconfitto in rimonta l’argentino Francisco Cerundolo (n.22 del ranking) col punteggio di 3-6 6-0 6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco.

Una partita strana in cui Carlitos ha commesso tantissimi errori nella prima frazione, regalando quasi il parziale al suo avversario. Nei restati set, Alcaraz è salito un po’ di livello, ma il sudamericano ci ha messo tanto del suo in negativo nella gestione dello scambio. E così, accesso agli ottavi per l’iberico che se la vedrà contro il tedesco Daniel Altmaier, a segno contro il francese Richard Gasquet.

Nel primo set, dopo una fase iniziale di studio, Alcaraz rompe gli indugi col suo drittaccio, strappando il servizio a Cerundolo nel terzo game. Inaspettatamente, però, l’interruttore dello spagnolo si spegne. Tanti errori in manovra per il funambolo di Murcia che rimette in partita il suo avversario, che bada al sodo nello scambio. Arrivano due break consecutivi dell’argentino che cambiano l’andamento del parziale, in cui si evidenziano tante difficoltà in Carlos nella gestione dei turni al servizio. Sullo score di 6-3, la frazione è del sudamericano.

Nel secondo set il gioco d’apertura rappresenta uno snodo importante. Cerundolo ha sulla racchetta due palle break e specialmente sulla seconda avrebbe potuto fare meglio. Alcaraz si salva e nei fatti cambia marcia. Lo spagnolo gioca in maniera più sciolta e Cerundolo subisce il colpo immediatamente, non trovando delle valide contromisure. Si assiste una sfida a senso unico in cui lo spagnolo fa il bello e il cattivo tempo e il 6-0 è la logica conseguenza.

Nel terzo set la storia non cambia. L’argentino riesce solo a pareggiare i conti sull’1-1, prima di subire una serie di cinque giochi a zero volta a evidenziare le sue debolezze soprattutto dal punto di vista della personalità. Alcaraz, dunque, la chiude sul 6-1 e può sorridere dopo un primo parziale tutt’altro che convincente. Leggendo le statistiche, in negativo per Carlos c’è il dato delle prime di servizio in campo (54%), mentre di positivo il 71% delle palle break cancellate.