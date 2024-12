Yeman Crippa sul podio alla BOclassic, stoccata perentoria di Bekele a Bolzano

Telahun Haile Bekele ha vinto la BOclassic 2024, tradizionale corsa di San Silvestro che è andata in scena lungo le strade del centro di Bolzano. L’etiope ha piazzato la rasoiata risolutrice nel corso del penultimo degli otto giri nel capoluogo altoatesino (si è gareggiato sulla distanza dei dieci chilometri) e si è involato verso il traguardo, imponendosi con il tempo di 27:59 e dettando così legge nella 50ma edizione di un appuntamento agonistico insignito della prestigiosa Heritage Plaque da parte di World Athletics (la targa che premia i luoghi simbolo dell’atletica internazionale al di fuori degli stadi).

Il 25enne, quarto sui 5000 metri ai Mondiali 2019 e già settimo in questa kermesse nel 2020, ha messo in mostra una proverbiale falcata con cui si è meritato il suo primo successo in questa manifestazione (anche se nel finale è risultato poco brillante) tra l’altro migliorando di un secondo il record della corsa siglato lo scorso anno dal keniano Sabastian Kimaru Sawe.

Yeman Crippa si è dovuto accontentare della seconda posizione. Il Campione d’Europa di mezza maratona, reduce dal secondo posto agli Europei di Cross, aveva provato a prendere il comando delle operazioni quando mancavano tre chilometri e mezzo al traguardo, ma poi sull’accelerazione dell’africano non ha potuto controbattere. Nel corso degli ultimi cinquecento metri ha recuperato in maniera prepotente, ma ormai era troppo tardi e ha così ha confermato la piazza d’onore già conquistata nelle ultime due edizioni.

L’azzurro, che ha concluso la propria fatica in 28:00, si è lasciato alle spalle il keniano Charles Rotich (28:08), mentre il sudafricano Maxime Chaumeton si è staccato nel corso della terzultima tornata e ha concluso in quarta posizione a 28 secondi dal vincitore, precedendo l’ugandese Oscar Chelimo, oggi soltanto quinto a 43” da Bekele dopo i sigilli del 2020 e del 2022. Pietro Riva ottavo a 52”, Francesco Guerra decimo a 1’14”.