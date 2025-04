Atletica oggi in tv, Europei su strada 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 12 aprile va in scena la prima giornata degli Europei 2025 di atletica su strada: tra Bruxelles e Lovanio (Belgio) si disputa la prima edizione di questa rassegna continentale, che sarà aperta alle ore 10.00 dalla mezza maratona. Uomini e donne si cimenteranno sui 21,097 km e andranno a caccia delle medaglie: chi scriverà per primo il proprio nome nell’albo d’oro di questa neonata competizione e chi riuscirà a fare festa sul podio?

Yohanes Chiappinelli sarà la punta di diamante dell’Italia: il fresco primatista nazionale di maratona si cimenterà sulla mezza distanza con l’obiettivo di conseguire un risultato degno di nota. Ad affiancarlo ci saranno Xavier Chevrier (icona della corsa in montagna), Alberto Mondazzi e Pasquale Selvarolo. Tra le donne, invece, spazio a Rebecca Lonedo, Sara Nestola e Nicole Reina, che possono giocarsi delle carte interessanti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara agli Europei 2025 di atletica su strada per quanto concerne le gare di oggi sabato 12 aprile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA SU STRADA OGGI

Sabato 12 aprile

Ore 10.00 Mezza maratona maschile – Diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics

Ore 10.00 Mezza maratona femminile – Diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA SU STRADA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA SU STRADA

Ore 10.00 Mezza maratona maschile: Xavier Chevrier, Yohanes Chiappinelli, Alberto Mondazzi, Pasquale Selvarolo

Ore 10.00 Mezza maratona femminile: Rebecca Lonedo, Sara Nestola, Nicole Reina