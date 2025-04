Arrampicata sportiva, Rogora e Schenk in finale nel lead di Coppa del Mondo. Lo speed parla cinese

A Wujiang (Cina) prosegue la seconda tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, per l’occasione riservata allo speed e al lead. La disciplina veloce ha animato la giornata del sabato con la disputa del tabellone finale. Il cinese Jianguo Long ha battuto l’ucraino Hryhorii Ilchyshyn in un avvincente duello conclusivo (4.88 a 4.98) e l’indonesiano Kiromal Katibin ha completato il podio regolando lo statunitense Samuel Watson (4.75 a 5.04), mentre Matteo Zurloni si è fermato ai quarti di finale proprio contro Katibin (4.95 a 5.03).

Affermazione cinese anche sul fronte femminile, dove Shaoqin Zhang ha avuto la meglio sulla sudcoreana Jimin Keong (6.32 a 6.37), proprio come ha fatto la sua connazionale Lijuan Deng contro la statunitense Emma Hunt (6.34 a 6.39) nella small final. La nostra Beatrice Colli si è fermata agli ottavi di finale, perdendo il testa a testa con l’indonesiana Desak Made Rita Kuzuma Dewi (6.69 contro 7.25) nel primo turno a eliminazione diretta.

L’Italia sorride nel lead, dove Laura Rogora e Filip Schenk si sono qualificati alle finali di domani. L’azzurra ha raggiunto il top al pari della britannica Erin McNeice, della statunitense Annie Sanders, della sudcoreana Chaehyun Seo in questa specialità che assegnerà medaglie indipendenti e non più in combinata alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’azzurro ha toccato 49+ proprio come il giapponese Sorato Anraku e lo spagnolo Alberto Gines Lopez (più veloci di lui), chiudendo così in terza posizione. Sono invece stati eliminati Giovanni Placci, Giorgio Tomatis e Ilaria Scolaris.