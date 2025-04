Arrampicata sportiva, Anraku vince il boulder d’apertura in Coppa del Mondo. Podio asiatico a Keqiao

A Keqiao (Cina) è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, per l’occasione riservata esclusivamente al boulder, specialità che assegnerà le medaglie individuale alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (non più in combinata con il lead come la scorsa estate a Parigi). Gli italiani erano stati eliminati nelle qualificazioni del venerdì, oggi sono andate in scena le semifinali e la finale maschile.

Il giapponese Sorato Anraku, medaglia d’argento ai Giochi, si è imposto in maniera brillante completando tutti i problemi e chiudendo la sua giornata con il punteggio di 99.7, precedendo di misura il sudcoreano Dohyun Lee (99.3), anch’egli capace di decifrare tutte e quattro le proposte in palestra ma con qualche tentativo in più rispetto al rivale. Il podio è stato completato dall’altro giapponese Meichi Narasaki (83.9), ampiamente davanti al connazionale Tomoa Narasaki (69.6).

Gli asiatici hanno dettato legge, il migliore europeo è stato il francese Mejdi Schalck, quinto davanti ai connazionali Sam Avezou e Paul Jenft. La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva tornerà nel weekend del 25-27 aprile a Wujiang (Cina), dove faranno il proprio esordio stagionale il lead e lo speed (altre specialità che assegneranno le medaglie alle Olimpiadi di Los Angeles 2028).