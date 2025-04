Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo: debuttano lead e speed

La Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva farà tappa a Wujiang (Cina), dove nel weekend del 25-27 aprile andrà in scena il secondo appuntamento stagionale per quanto riguarda il massimo circuito internazionale itinerante. Spazio a speed e lead, dopo che lo scorso fine settimana era stato il boulder a fare il proprio esordio: si tratta di due specialità che assegneranno medaglie alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove verranno messi in palio ben sei titoli.

Al Fenhu Culture and Sports Center saranno impegnati otto azzurri nella disciplina tecnica e cinque portacolori nella velocità, tutti desiderosi di conseguire un risultato degno di nota dopo che l’Italia non aveva ben figurato qualche giorno fa a Keqiao (nessun portacolori era riuscito a superare le qualificazioni). Il programma prevede il turno preliminare per entrambe le specialità, sabato andranno scena le semifinali lead e le finali speed, domenica spazio alle finali lead.

Riflettori puntati su Matteo Zurloni (Campione del Mondo di speed), Ludovico Fossali, Laura Rogora e Filip Schenk. Di seguito il quadro completo dei convocati dell’Italia per la seconda tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO ARRAMPICATA SPORTIVA

SPEED: Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda, Luca Robbiati, Marco Rontini, Giulia Randi, Beatrice Colli, Agnese Fiorio.

LEAD: Filip Schenk, Giorgio Tomatis, Giovanni Placci, Laura Rogora, Ilaria Maria Scolaris.