Arrampicata sportiva, Laura Rogora si ferma ad un passo dal podio in Coppa del Mondo a Wujiang. Bene Schenk

Laura Rogora ha raccolto un positivo quarto posto nel lead che ha animato la giornata conclusiva della seconda tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. L’azzurra si è fermata a un passo dal podio sulla parete di Wujiang (Cina), toccando 34+ e fermandosi così alle spalle della britannica Erinc McNeice e della sudcoreana Chaehyun Seo (41 per entrambe in quattro minuti e ventisei secondi) e della statunitense Annie Sanders (39+).

Piazzamento ragguardevole per la Campionessa d’Europa di specialità, il cui ultimo podio nel massimo circuito internazionale itinerante risale al 19 luglio dello scorso anno, quando fu seconda sempre nel lead a Briançon. Ricordiamo che questa disciplina assegnerà medaglie indipendenti alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e non più in combinata con il boulder come era successo ai Giochi di Parigi 2024. La 23enne ha preceduto l’australiana Oceania Mackenzie (34+), la cinese Yuetong Zhang (33+) e la francese Hélène Janicot (33+).

Sul fronte maschile, invece, il formidabile Sorato Anraku ha trionfato di forza raggiungendo il top. Il giapponese ha infilato la seconda vittoria consecutiva dopo quella conquistata settimana scorsa nel boulder a Keqiao e ha battuto il connazionale Neo Suzuki (40+). Lo spagnolo Alberto Gines Lopez ha completato il podio (39+) precedendo il giapponese Satone Yoshida (33) e il cinese Yufei Pan (32+). Il nostro Filip Schenk ha raccolto una buona settima piazza (28+) dietro allo sloveno Luka Potocar (32).