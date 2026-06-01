Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Praga: boulder e lead in Cechia

Dopo le tappe di Berna e Madrid, lo show della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sulle pareti europee non si ferma. Questa volta ci si trasferisce in Cechia, a Praga, per un nuovo meeting del massimo circuito internazionale fra il “confermato” boulder e la lead.

Atteso, come sempre, grande spettacolo con i migliori interpreti delle specialità a caccia di affermazioni e piazzamenti importanti in una stagione intensissima.

Al via anche l’Italia, che complessivamente presenterà 7 atleti nel boulder, 2 uomini e 5 donne, e 9 atleti nella lead, 6 uomini e 3 donne, per un totale di 16 rappresentati. Fra loro spiccano sicuramente Camilla Moroni, che a Madrid è riuscita ad entrare fra le migliori 8 del boulder, e Giovanni Placci e Filip Schenk, che nella lead proveranno a scombinare i piani degli atleti di punta del contest maschile. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia.

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Praga

Boulder

Luca Boldrini, Matteo Reusa, Francesca Matuella, Stella Giacani, Camilla Moroni, Irina Daziano, Giorgia Tesio

Lead

Giorgio Tomatis, Riccardo Vicentini, Giovanni Placci, Andrea Ludovico Chelleris, Ernesto Placci, Filip Schenk, Viola Battistella, Ilaria Scolaris, Valentina Arnoldi