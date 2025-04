Arrampicata sportiva, Camilla Moroni e tutti gli italiani eliminati in qualifica al debutto in Coppa del Mondo

A Keqiao (Cina) si è aperta la Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva con la disputa delle qualificazioni del boulder. La giornata non è purtroppo stata brillante per gli italiani, perché nessun azzurro è riuscito a strappare il biglietto per le semifinali in questa specialità che alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 assegnerà le medaglie individualmente (non più in combinata con il lead).

Camilla Moroni si è piazzata al 27mo posto (68.4), Giorgia Tesio ha concluso in 31ma posizione (54.3), Irina Daziano ha terminato in 37ma piazza (54.3), Francesca Matuella 43ma (34.6), Giulia Medici 47ma (34.5). Le migliori del turno preliminare sono state la giapponese Melody Sekikawa (84.8), la francese Oriane Bertone (84.8), l’australiana Maya Stasiuk (84.6) e l’altra nipponica Mao Nakamura (84.5).

Sul fronte maschile, invece, Nicolò Sartirana ha chiuso al 37mo posto (64.1), Niccolò Salvatore ha terminato in 49ma posizione (44.3) e Michael Piccolruaz ha concluso la propria avventura in 49ma piazza (39.4). A mettersi maggiormente in luce sono stati il sudcoreano Dohyun Lee (124.8), il britannico Dayan Akhtar (124.9), i giapponesi Sorato Anraku (124.7) e Yuji Fujiwaki (124.3). Sabato sono in programma semifinali e finale femminile, mentre domenica andranno in scena semifinali e finale maschile.