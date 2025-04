Arrampicata sportiva: svelata la location per Los Angeles 2028. Sarà Long Beach!

L’arrampicata sportiva si sta prendendo sempre di più a livello internazionale, gli onori della cronaca, e a dimostrarlo ci sono le notizie importanti arrivate per la disciplina in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Dopo la rimozione della prova di “Combinata”, in favore della diversificazione dei percorsi da medaglia tanto per lo speed, quanto per il boulder e il lead, sia al maschile sia al femminile, per un totale di 18 medaglie in palio, il CIO ha deciso di collocare questo sport in uno spazio molto importante.

Le prove olimpiche di arrampicata sportiva a Los Angeles 2028 si disputeranno infatti al Convention Center Lot di Long Beach, in una struttura provvisoria, che ospiterà nel medesimo complesso anche altri sport come nuoto artistico e pallanuoto.

L’idea è quella di fornire un “panorama mozzafiato” agli appassionati e ai neofiti della disciplina avendo, alle spalle delle pareti di gara, l’Oceano Pacifico come sfondo.

Un ulteriore passo avanti per l’arrampicata che punta a essere fra gli sport di maggior riferimento, soprattutto fra i giovani, nel quadriennio appena cominciato.