In questa intervista, parliamo con Marco Erspamer, Head Coach del Team Italia di Bouldering, che ha portato la sua esperienza dalla ginnastica artistica all’arrampicata, unendo tecnica, passione e creatività. Marco, originario di Modena, racconta il suo percorso che lo ha visto inizialmente impegnato nella ginnastica artistica, per poi diventare uno dei protagonisti del bouldering, prima con la Francia e ora con l’Italia. Scopri i paralleli tra la ginnastica e il bouldering, come la mentalità e la tecnica si uniscono in entrambe le discipline. Marco ci svela anche i segreti del processo creativo del tracciatore, condividendo come progetta i percorsi di bouldering, bilanciando difficoltà tecnica ed estetica del movimento. ‍♂️✨ Parleremo anche delle sfide che ha affrontato nel suo percorso e delle differenze nell’approccio all’allenamento e alla competizione tra Italia e Francia. Qual è stata la sfida più grande e come l’ha superata? Inoltre, Marco offre preziosi consigli ai giovani arrampicatori che sognano di entrare nel mondo dell’arrampicata e di diventare tracciatori, rivelando anche i suoi progetti futuri, con il nuovo centro federale di Arco di Trento in arrivo ad aprile! Non perderti questa occasione unica per conoscere la filosofia e l’esperienza di uno dei più grandi allenatori del panorama internazionale! ‍♀️ Conduce Alice Liverani