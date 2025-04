Arrampicata: la Coppa del Mondo inizia a Keqiao con il boulder

La Coppa del Mondo 2025 dell’arrampicata sportiva è pronta a partire. Il massimo circuito internazionale porterà i suoi interpreti a sfidarsi in quel di Keqiao in Cina, dal 17 al 20 aprile prossimi.

Prima specialità sulle pareti quella del boulder, che farà da apripista ai successivi appuntamenti dove poi entreranno in scena anche speed e lead, peraltro sempre in Cina dal 27 al 24 aprile a Wuijan.

Inizia una nuova era sotto tutti i punti di vista, anche perché l’arrampicata ha visto riconoscersi la divisione delle tre discipline, in tre percorsi da medaglia differenti alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028: boulder, appunto, lead e speed, in palio 18 medaglie, a differenza di quando boulder e lead era accorpate in una prova “combinata”.

Da Keqiao a Long Beach, che sarà la venue olimpica dell’arrampicata a LA28, dove gli atleti in gara saranno complessivamente 76 (38 al maschile e 38 al femminile).

E’ tutto pronto, scarpe allacciate, mani rapide: si parte per una nuova avventura