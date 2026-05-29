Arrampicata sportiva, Erin McNeice torna a vincere in Coppa del Mondo. Camilla Moroni in finale

Ad Alcobendas (Spagna) va in scena una tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, disciplina che sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con ben tre specialità. Il venerdì in terra iberica è stato riservato al boulder femminile, dove la britannica Erin McNeice ha dettato legge in maniera perentoria con il roboante punteggio di 99.1.

La 22enne è tornata a vincere nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quasi un anno (il 15 giugno 2025 si impose nel boulder di Berna) ed è salita sul podio per la seconda volta in stagione, visto che settimana scorsa era stata seconda proprio in Svizzera. Erin McNeice ha risolto i quattro problemi che le sono stati sottoposti e ha ampiamente distaccato la giapponese Melody Sekikawa (84.5) e la francese Oriane Bertone (84.4), giù dal podio la giapponese Anon Matsufuji (69.6) e l’australiana Oceania Mackenzie (69.2).

La nostra Camilla Moroni è stata brava a raggiungere l’atto conclusivo, ma poi non è riuscita a brillare nella lotta per i piazzamenti di lusso e ha chiuso all’ottavo posto (19.8). Giorgia Tesio e Stella Giacani si erano fermate alla soglia della qualificazione alla finale (rispettivamente decima e undicesima). Sabato 30 maggio ci sarà spazio per il boulder maschile, mentre domenica 31 maggio si concluderà questo appuntamento con lo speed (la disciplina veloce) per entrambi i sessi.