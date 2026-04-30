Arrampicata sportiva: si parte! A Keqiao la prima tappa assoluta della Coppa del Mondo 2026

Dopo una lunga attesa, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata è pronta ad andare in scena: si parte in Cina, dal 1° al 3 maggio, con una prova dedicata al boulder in quel di Keqiao. Le pareti asiatiche saranno quindi lo scenario di questo opening event che vedrà al via i migliori e le migliori specialiste della disciplina.

Dalle qualificazioni alla finalissima, che assegna l’affermazione del contest inaugurale, passando per le semifinali: tutti a caccia subito di risposte per indirizzare una stagione che sarà molto intesa. Occhi puntati al maschile sul fuoriclasse nipponico Sorato Anraku, sul transalpino Mejdi Schalck e sul coreano Dohyun Lee e al femminile sulla straordinaria slovena Janja Garnbret, sulla transalpina Oriane Bertone, sulla giapponese Mao Nakamura e sulla statunitense Annie Sanders.

In casa Italia invece, riflettori accesi su Camilla Moroni: l’azzurra, numero 10 del ranking planetario della specialità, cercherà di issarsi sino alla finale per poi provare a giocarsi le proprie carte da podio (l’anno scorso ne colse uno, 3° posto a Curitiba, mentre a Keqiao chiuse con un anonimo 27esimo posto).