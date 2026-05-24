Arrampicata sportiva, Sorato Anraku firma il bis nel boulder di Coppa del Mondo

Sorato Anraku ha vinto la gara di boulder che ha chiuso la tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, andata in scena sulle pareti artificiali di Berna (Svizzera). Il fuoriclasse giapponese ha risultato i quattro problemi che gli sono stati sottoposti e ha trionfato con lo schiacciante punteggio di 99.7, lasciandosi ampiamente alle spalle il francese Mejdi Schalck (84.3), il belga Hannes van Duysen (69.2) e il connazionale Sohta Amagasa.

Il Campione del Mondo in carica e argento olimpico nella combinata, che nella località elvetica si era messo al collo l’argento iridato nel lead ormai tre anni fa, ha conquistato il secondo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quello conseguito lo scorso 3 maggio a Keqiao e ha così allungato in testa alla classifica generale.

Luca Boldrini era stato eliminato in semifinale, dove aveva chiuso al diciannovesimo posto con il riscontro di 38.3. La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva tornerà in scena nel weekend del 28-31 maggio ad Alcobendas (Spagna) con le prove di boulder e speed.