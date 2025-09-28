Arrampicata sportiva, Sorato Anraku vince il boulder ai Mondiali. Italiani eliminati in qualifica

Sorato Anraku ha rispettato il pronostico della vigilia e ha dominato la finale del boulder nella giornata conclusiva dei Mondiali 2025 di arrampicata sportiva. Il giovane fuoriclasse giapponese ha risolto con disinvoltura i quattro problemi che gli sono stati sottoposti sulla parete di Seoul (Corea del Sud), imponendosi con il punteggio di 99.2 e mettendo così le mani sul titolo iridato nella disciplina tecnica per eccellenza.

Il 18enne ha rialzato la testa dopo la delusione per il decimo posto nel lead, mostrando una superiorità schiacciante in una disciplina che assegnerà medaglie alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e in cui aveva vinto tre gare di Coppa del Mondo nel corso di questa annata agonistica. L’asiatico, argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha saputo piegare la resistenza del francese Mejdi Schalck, che aveva ben risolto i primi tre problemi, ma che è poi andato in difficoltà, chiudendo così al secondo posto (84.6).

Sul terzo gradino del podio è salito il sudcoreano Dohyun Lee (84.2), mentre l’accreditato giapponese Tomoa Narasaki ha chiuso in quarta posizione (59.7) davanti al connazionale Meichi Narasaki (44.8). Gli azzurri erano stati eliminati nel turno di qualificazione: Matteo Reusa 25mo, Luca Boldrini 33mo, Nicolò Sartirana 37mo, Michael Piccolruaz 67mo. L’Italia ha così concluso la propria avventura ai Mondiali senza medaglie.