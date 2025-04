Antonio Tiberi: “L’uomo da corse a tappe per l’Italia? Lavoro per questo”

Prima della partenza della tappa inaugurale del Tour of The Alps 2025 di ciclismo su strada è stato intervistato da Tina Ruggeri di InBici l’azzurro Antonio Tiberi, atleta della Bahrain-Victorious, che ha tracciato un bilancio delle corse disputate da inizio stagione, parlando delle aspettative per il Giro d’Italia e, in generale, per le gare a tappe.

Il Tour of The Alps sarà il trampolino di lancio per il Giro d’Italia: “L’anno scorso qui al Tour of The Alps è stato il mio debutto da leader prima del Giro d’Italia, devo dire che è andata molto bene e quindi quest’anno cercheremo di fare lo stesso o, perché, no anche meglio“.

Il bilancio della prima parte di stagione: “Direi molto positiva, ho iniziato in Algarve dopo aver fatto un periodo di altura, sono andato diretto lì, quindi nel primo arrivo in salita un pochino ho sofferto, però poi mi sono ripreso nella cronometro, le sensazioni erano buone. Anche la Tirreno è andata molto bene, il terzo posto mi ha dato parecchio morale, adesso siamo qui per far bene, e poi il Giro“.

Sulla possibilità di essere l’uomo dell’Italia per le corse a tappe già nel corso della stagione 2025, l’azzurro ha affermato: “Spero di confermare questo, è quello per cui lavoro, mi impegno, e quindi cerco sempre di migliorare“.