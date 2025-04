Giro d’Italia 2025, chi parteciperà? Roglic e Ayuso favoriti, Tiberi spera nel podio

Il Giro d’Italia 2025 scatterà il prossimo 9 maggio da Durazzo, si snoderà per tre tappe in Albania e poi rientrerà nel Bel Paese, muovendo da Sud verso Nord. Si preannuncia una Corsa Rosa particolarmente movimentata e vibrante, lungo un percorso molto interessante con diverse frazioni esigente che incideranno sulla classifica. Quali sono i partecipanti di punta al Giro d’Italia 2025? Chi lotterà per la conquista del Trofeo Senza Fine?

Il grande favorito della vigilia sembra essere lo spagnolo Juan Ayuso, capitano della UAE Emirates reduce dalla brillante affermazione alla Tirreno-Adriatico e poi secondo alla Volta Catalunya. Sulla carta il 22enne dovrebbe vedersela maggiormente con lo sloveno Primoz Roglic, alfiere di punta della Red Bull-BORA-hansgrohe che si ripresenterà sulle strade italiane dopo il trionfo del 2023 e dopo aver vinto brillantemente il Catalunya ormai tre settimane fa precedendo proprio Ayuso.

L’Italia si affiderà soprattutto ad Antonio Tiberi, che dopo il quinto posto della passata edizione spera di lottare per il podio. Il capitano della Bahrain-Victorious dovrà fare i conti con rivali di rango come l’ecuadoriano Richard Carapaz (vincitore nel 2019), il francese Romain Bardet, l’australiano Jai Hindley (trionfatore nel 2022, compagno di squadra di Roglic insieme al colombiano Daniel Felipe Martinez), lo spagnolo Mikel Landa, il britannico Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike) e il colombiano Egan Bernal (vincitore nel 2021). Al via ci sarà anche il britannico Thomas Pidcock, altre opzioni italiane sono Davide Piganzoli e Giulio Ciccone.