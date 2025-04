Ambesi: “Potenziale di Berrettini evidente. Se Sinner resiste bene tra Roland Garros e Wimbledon…”

Matteo Berrettini ha compiuto una piccola, grande impresa, battendo in rimonta per 7-5 al terzo set il numero due al mondo Alexander Zverev e approdando agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento giornaliero di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Zverev è il terzo top10 che batte in questa stagione. De Minaur in quel momento era nei dieci, poi Djokovic e ora con Zverev si chiude un cerchio. Io onestamente dopo il primo set avevo qualche dubbio perché il tedesco aveva giocato su livelli molto alti, era parso il giocatore arrivato con merito ad essere numero 2 al mondo. Poi Berrettini è stato bravo a metterlo in difficoltà e Zverev, anche da un punto di vista atletico, non è parso al livello dell’azzurro“, il commento di Ambesi.

Sui meriti del tennista romano e sulla crisi prolungata del tedesco: “Poi c’è stato quel punto entrato nella storia di questo torneo, uno scambio lunghissimo vinto da Matteo. Da lì la partita ha cambiato direzione, ma in realtà l’aveva già cambiata ben prima. Zverev era veramente in difficoltà. Berrettini è stato bravo tatticamente a trovare delle soluzioni che hanno mandato fuori giri l’avversario, che però da un certo momento in avanti ha tirato più piano. Il tedesco deve interrogarsi su tante situazioni relative a questa sconfitta. Magari per Berrettini sarà difficile arrivare nei 16 prima di Parigi, però il potenziale è lì davanti ed è bello vederlo“.

Sulla notizia di Sinner certo di arrivare a Roma da numero uno al mondo: “Non per l’aritmetica, ma Sinner ormai arriverà anche a Parigi da numero 1. Per essere superato, Alcaraz dovrebbe vincere tutto quello che c’è, Roma compresa, con Sinner fuori quasi subito a Roma e facendo pochi punti anche ad Amburgo. Comunque sarà il primo italiano a giocare gli Internazionali da numero 1 al mondo, il che può avere un significato. Se resiste bene nelle settimane tra Roland Garros e Wimbledon, poi ci sono possibilità di rimanere a lungo in vetta alla classifica”.