Albo d’oro Freccia Vallone dopo l’edizione 2025: Pogacar si regala il secondo sigillo

Tadej Pogacar ha firmato uno scatto d’altri tempi sul micidiale Muro di Huy, partendo quando mancava un chilometro al traguardo e lasciando tutti gli avversari sul posto. Il fuoriclasse sloveno è stato semplicemente stellare sulla salita che come da tradizione ha deciso la Freccia Vallone, divorando i 1300 metri al 9,6% di pendenza media con punte al 19% al termine di una giornata durissima dal punto di vista climatico vista la forte pioggia con cui il gruppo ha dovuto fare i conti.

Il capitano della UAE Emirates-XRG ha tagliato il traguardo con addirittura dieci secondi di margine nei confronti del francese Kevin Vauquelin, mentre il britannico Thomas Pidcock ha completato il podio di questa classica belga che precede la Liegi-Bastogne-Liegi. Trionfo in maglia di Campione del Mondo per il fenomenale balcanico, che si era già imposto in questa corsa nel 2023 e che riscatta così la caduta della Parigi-Roubaix e la seconda piazza della Amstel Gold Race.

Tadej Pogacar succede al britannico Stephen Williams nell’albo d’oro, firmando il secondo sigillo del suo Paese in questo appuntamento. Il plurivincitore per eccellenza resta lo spagnolo Alejandro Valverde con cinque gioie tra il 2006 e il 2017, mentre l’Italia non esulta dal 2009 quando fu il compianto Davide Rebellin a domare il Muro di Huy per la terza volta in carriera. Di seguito l’albo d’oro della Freccia Vallone 2025.

ALBO D’ORO FRECCIA VALLONE