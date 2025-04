Mattias Skjelmose vince la Amstel Gold Race: “Battuti Evenepoel e Pogacar? Non ci credo. Dedica al nonno”

Mattias Skjelmose ha vinto la Amstel Gold Race, imponendosi in maniera davvero sorprendere: si è messo in scia di Remco Evenepoel nel tentativo di riprendere Tadej Pogacar, sono rientrati quando mancavano otto chilometri al traguardo, si sono marcati sul Cauberg e poi nella volata finale è riuscito a battere i due grandi favoriti della vigilia. Il danese ha avuto la meglio nei confronti del Campione del Mondo e del Campione Olimpico, regalandosi il successo più importante della carriera.

Si devono accontentare del podio i due principali contendenti: lo sloveno ha masticato amaro dopo la caduta della Parigi-Roubaix, il belga ha accarezzato una nuova gioia dopo il sigillo di venerdì alla Freccia del Brabante, dove era rientrato in gruppo in seguito alla brutta caduta di dicembre in allenamento. Il 24enne di Copenhagen ha festeggiato con indosso i colori della Lidl-Trek quello che è il suo tredicesimo sigillo da professionista.

Mattias Skjelmose ha espresso la propria soddisfazione al termine della gara: “Non ci credo. Ero al limite, sono stato a ruota di Remco, non credevo di poter fare una cosa del genere. Mi sarei accontentato di un posto sul podio, ho cercato di tenere lontano il gruppo che stava rientrando da dietro. Remco è partito giusto, il vento veniva da sinistra, si è spostato Tadej, ho provato a seguirlo e alla fine non so cosa sia successo. Non ci potevo credere, per me significa tantissimo“.

Il danese si è poi commosso al momento della dedica: “Ho appena perso mio nonno e la vittoria la dedico a lui“, scoppiando in lacrime al momento di abbracciare i propri compagni di squadra. Mattias Skjelmose tornerà in scena tra tre giorni alla Freccia Vallone, antipasto della Liegi-Bastogne-Liegi che andrà in scena settimana prossima in chiusura del Trittico delle Ardenne.