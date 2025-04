A che ora Cobolli-Gasquet oggi in tv, ATP Bucarest 2025: programma, tv, streaming

Oggi, mercoledì 2 aprile, Flavio Cobolli inizierà il proprio percorso nell’ATP250 di Bucarest. Sulla terra rossa rumena, il tennista romano spera di ritrovare il filo del discorso interrotto in un 2025 avaro di soddisfazioni. L’azzurro affronterà l’esperto francese Richard Gasquet che si avvicina alla chiusura della propria carriera e sull’amato mattone tritato vorrà lasciare il segno.

Cobolli non potrà permettersi di sottovalutare un giocatore di classe come il transalpino, in grado soprattutto dal lato del rovescio di disegnare il campo come pochi al mondo. Si spera che Flavio abbia ritrovato la miglior condizione atletica, aspetto davvero deficitario nelle settimane precedenti. Il suo tennis tanto dipende da questo aspetto.

Non ci sono precedenti tra i due e quindi bisognerà trovare i riferimenti in campo. Il nostro portacolori dovrà cercare di approfittare della posizione piuttosto arretrata in campo dell’avversario, che con l’esecuzione del rovescio a una mano offre tanto campo. Necessario giocare d’anticipo per non cadere nella ragnatela degli scambi da fondo.

La partita tra Flavio Cobolli e Richard Gasquet, valida per il secondo turno dell’ATP250 di Bucarest (Romania), sarà la seconda prevista sul campo centrale, il cui programma avrà inizio alle 10.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport, ovvero Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

COBOLLI-GASQUET OGGI IN TV

Mercoledì 2 aprile

CENTRAL COURT – Inizio alle 10.00 italiane

1. K. Drzewiecki/P. Matuszewski vs M. Copil/ L. Preda

Non prima delle 11.30 italiane

2. R. Gasquet [WC] vs F. Cobolli [3]

A seguire

F. Comesana vs R. Bautista Agut [5]

Non prima delle 16.00 italiane

4. S. Baez [1] vs G. Diallo

PROGRAMMA COBOLLI-GASQUET ATP BUCAREST: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport