Attraverso le Fiandre 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pedersen uomo da battere, Jorgenson per il bis

Proseguono le classiche del Nord e in vista della settimana che porta prima al Giro delle Fiandre e poi alla Parigi-Roubaix, oggi si corre la settantanovesima edizione della Dwars door Vlaanderen, italianizzandola “Attraverso le Fiandre”. Una combinazione di muri e pavé, che sono l’antipasto perfetto per quello che si vivrà tra qualche giorno, per una corsa comunque molto ambita e con una startlist di altissimo livello.

LA DIRETTA LIVE DELL’ATTRAVERSO LE FIANDRE DALLE 12.25

PERCORSO

C’è una grossa novità rispetto all’edizione 2024 ed è quella della cancellazione del Kanarieberg, dove l’anno scorso c’era stata una brutta caduta di gruppo. Si parte da Roeselare e i primi settanta chilometri sono veramente tranquilli, visto che il primo muro viene affrontato al km 68 con il Volkemberg, un settore di pavé lungo un chilometro con una pendenza media del 5,1% e punte dell’8,5%. Successivamente è il tempo di tre muri: il Berg Ten Houte (1100 metri di pavé con pendenze dal 6,2% al 13%), il Knokteberg-Trieu (1200 metri con inclinazione media del 7,4% e massima del 12,2%) e l’Hotond (3200 metri con una media del 4% e punte fino all’8,5%). Si passa anche sul Mariaborrestraat, un tratto di pavé di oltre 2 chilometri. A questo punto mancano 45 chilometri ed ecco che arriva l’Eikenberg, un settore di 1500 metri in pavé con una pendenza media del 4,4% e massima dell’8,3%, che rappresenta un’altra novità nel percorso. Nel finale il gruppo dovrà affrontare il Nokereberg (400 metri in pavé con pendenze dal 5,3% al 6,2%), il pavé di Herlegemstraat e poi ancora la salita di Nokere (750 metri con pendenza media del 5,7% e massima del 6,7%), con un successivo passaggio sul pavé di Herlegemstraat. A questo punto mancano poi 6 chilometri e ci si dirige verso il traguardo di Waregem.

PROGRAMMA ATTRAVERSO LE FIANDRE 2025

Mercoledì 2 Aprile

Roeselare-Waregem (184.2km)

Orario di partenza: 12.25

Orario di arrivo: 16.35 circa

ATTRAVERSO LE FIANDRE 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (dalle 14.15)

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI ATTRAVERSO LE FIANDRE 2025

Mads Pedersen ha mostrato una condizione clamorosa alla Gent-Wevelgem, dominando la corsa e vincendo con una clamorosa azione solitaria. Il danese si presenta come l’uomo da battere quest’oggi, con una Lidl-Trek che ha svariate carte da giocare, come Jasper Stuyven o Jonathan Milan, che potrebbe sfruttare l’arrivo in volata. Anche la Visma| Lease a Bike si presenta con uno squadrone, che vede presente il campione in carica Matteo Jorgenson ed un Wout Van Aert che sta cercando ancora la miglior condizione. Anche la UAE Team Emirates non scherza con tanti possibili protagonisti, da Tim Wellens a Nills Politt, passando per Jonathan Narvaez e Juan Sebastian Molano, altro che aspetta la volata. In caso di sprint la grande attesa è anche per Jasper Philipsen (che comunque può restare con i migliori), ma anche per Biniam Girmay, Tim Merlier e Paul Magnier. Fari puntati anche in casa Groupama con la coppia Stefan Kung/Valentin Madouas. Oltre a Milan, l’Italia spera in Alberto Bettiol e Luca Mozzato.