Zaynab Dosso impressiona ai Mondiali Indoor: miglior tempo in batteria, scioltezza totale

Zaynab Dosso ha aperto in maniera brillante la propria avventura ai Mondiali Indoor 2025 di atletica, in corso di svolgimento al Cube di Nanchino (Cina). La fresca Campionessa d’Europa dei 60 metri, nonché detentrice della miglior prestazione mondiale stagionale con il 7.01 corso due settimane fa ad Apeldoorn, si è espressa con enorme disinvoltura nella propria batteria: ha agito con comodo allo sparo (alto il tempo di reazione, 0.174), poi è uscita bene dai blocchi di partenza, si è mossa bene in avvio, ha accelerato con disinvoltura e poi ha mollato nel finale.

La velocista emiliana ha chiuso con un ragguardevole 7.09 fatto in scioltezza, ribadendo di essere la grande favorita della vigilia dopo la medaglia di bronzo conquistata dodici mesi fa nell’ultima rassegna iridata. L’allieva di Giorgio Frinolli ha controllato senza strafare e ha fatto intuire di poter davvero sfondare la barriera dei sette secondi, dopo aver accarezzato il muro nella recente kermesse continentale. Alle sue spalle si sono piazzate Kishawna Niles dalle Barbados (7.22) e la canadese Audrey Leduc (7.25).

Zaynab Dosso ha superato il turno con il miglior tempo della mattinata asiatica e la rivedremo in pista alle ore 13.15 per meritarsi l’accesso alla finale che chiuderà il programma della seconda giornata di gare alle ore 14.18. Le avversarie più accreditate non hanno impressionato più di tanto e indubbiamente le quotazioni della nostra portacolori sono salite in maniera vertiginosa, ma è bene procedere con la massima cautela.

La giamaicana Jodean Williams ha vinto la seconda batteria in 7.20 davanti alla lussemburghese Patrizia van der Weken (7.21 per il bronzo europeo), la neozelandese Zoe Hobbs ha avuto la meglio nella terza in 7.18 precedendo la statunitense Mikiah Brisco (7.20), la svizzera Mujinga Kambundji ha fatto sua la quarta in 7.20 (l’argento continentale si è lasciata alle spalle la belga Rani Rosius, 7.23), la polacca Ewa Swoboda ha chiuso in 7.16 nella quinta con un centesimo di margine sulla cinese Xiaojing Liang (7.17), Joella Llyod da Antigua & Barbuda ha vinto la sesta (7.21) precedendo la statunitense Amy Hunt (7.26).