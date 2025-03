Quando Zaynab Dosso ai Mondiali indoor: orari batterie e finale, tv, avversarie, tempi stagionali

Zaynab Dosso sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai Mondiali Indoor 2025 di atletica, che si disputeranno a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo. La velocista emiliana gareggerà nella seconda giornata di questa rassegna iridata: l’appuntamento è dunque per sabato 22 marzo con le batterie alle ore 04.15, la semifinale alle ore 13.15 e la finale alle ore 14.18 italiane (in terra asiatica sono sette ore avanti rispetto a noi).

Zaynab Dosso si presenterà all’appuntamento da Campionessa d’Europa e con il desiderio di migliorare il bronzo conquistato lo scorso anno nella rassegna iridata. L’azzurra è stata inserita nella prima batteria, correrà in terza corsia e nei fatti senza rivali di rango: troverà Kishawna Niles dalle Barbados, la greca Polyniki Emmanoulidou, la rumena Maria Mihalache, la namibiana Beatrice Masilingi, la canadese Audrey Leduc e la slovacca Viktoria Forster. Le rivali di riferimento per le medaglie sono la svizzera Mujinga Kambundji e la lussemburghese Patrizia van der Weken (già battute ad Apeldoorn), la polacca Ewa Swoboda, la statunitense Mikiah Brisco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio delle gare di Zaynab Dosso sui 60 metri ai Mondiali Indoor 2025 di atletica La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

A CHE ORA ZAYNAB DOSSO AI MONDIALI INDOOR

Sabato 24 marzo

Ore 04.15 60 metri, batterie

Ore 13.15 60 metri, eventuale semifinale

Ore 14.18 60 metri, eventuale finale

PROGRAMMA ZAYNAB DOSSO AI MONDIALI INDOOR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per batterie e semifinale, Rai 2 per la finale, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis:

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST BATTERIA 60 METRI CON ZAYNAB DOSSO

2. Kishawna Niles (Barbados), 7.12 di personale, 7.12 di stagionale

3. Zaynab Dosso (Italia), 7.01, 7.01

4. Polyniki Emmanouilidou (Grecia), 7.18, 7.18

5. Maria Mihalache (Romania), 7.26, 7.26

6. Beatrice Masilingi (Namibia), 7.35, 7.35

7. Audrey Leduc (Canada), 7.20, 7.20

8. Viktoria Forster (Slovacchia), 7.26, 7.27