WTA Miami 205, Alexandra Eala colpisce ancora. Eliminata Mirra Andreeva

I match valevoli per i sedicesimi della parte bassa del tabellone animano il programma di giornata del WTA 1000 di Miami, terzo 1000 della stagione. Alexandra Eala elimina Madison Keys e continua a stupire. Amanda Anisimova supera Mirra Andreeva in una battaglia che sfiora le tre ore.

Continua la favola di Alexandra Eala. La giovane filippina, dopo aver estromesso dal torneo la lettone Jelena Ostapenko, elimina Madison Keys, vincitrice dell’Australian Open, con un perentorio 6-4 6-2 maturato in un’ora e ventisette di gioco. Si ferma la corsa di Mirra Andreeva. L’americana Amanda Anisimova batte 7-6(5) 2-6 6-3 la vincitrice di Indian Wells al termine di un confronto durato due ore e quarantanove minuti.

In apertura di giornata la spagnola Paula Badosa supera, un’ora e quarantuno la durata della contesa, la danese Clara Tauson con il punteggio di 6-3 7-6(3). Impiega poco più di due ore Elina Svitolina per guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale. La tennista ucraina regola la ceca Karolina Muchova 6-2 3-6 6-2.

Avanza la polacca Iga Swiatek. La testa di serie numero piega, in un’ora e quarantotto minuti di gioco, la resistenza della belga Elise Mertens imponendosi per 7-6(2) 6-1. Marta Kostyuk approda agli ottavi di finale liquidando in soli cinquantotto minuti, 6-1 6-2 lo score dell’incontro, l’ostacolo Anna Blinkova.

Emma Raducanu avanza agli ottavi di finale. La giocatrice inglese approfitta, sul punteggio di 6-1 3-0 a proprio favore, del ritiro dell’americana McCartney Kessler. Jessica Pegula, testa di serie numero 4, vince la battaglia contro Anna Kalinskaya. La tennista americana s’impone in rimonta, due ore e sedici minuti la durata del confronto, 6-7(3) 6-2 7-6(2)