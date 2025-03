Vittoria importante per Lorenzo Musetti: Auger-Aliassime battuto in rimonta a Miami

Prosegue con un bel successo il cammino di Lorenzo Musetti nel main draw dei Miami Open 2025 di tennis: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 15, ha eliminato il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 18 del seeding, rimontandolo e battendolo con lo score di 4-6 6-2 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Agli ottavi per l’azzurro ci sarà uno tra il serbo Novak Djokovic e l’argentino Camilo Ugo Carabelli.

Nel primo set i servizi comandano per i primi sei giochi, poi nel settimo game Musetti si fa trascinare ai vantaggi e, dopo una lotta lunga 18 punti, alla quinta occasione, il canadese opera il break. L’azzurro ha subito l’occasione per rientrare, nell’ottavo gioco va sul 15-40 in risposta, ma manca nel complesso tre palle per il controbreak, ed il nordamericano scappa sul 5-3. Auger-Aliassime tiene il successivo turno in battuta a zero e la chiusura arriva sul 6-4 dopo 55 minuti.

Nella seconda partita è Musetti il primo ad avere l’occasione di allungare: nel quarto game l’azzurro va sul 30-40, non concretizza, ma ai vantaggi la spunta (con tanto di punto spettacolare nel mezzo) e va sul 3-1. Auger-Aliassime reagisce subito e trova l’immediato controbreak a quindici, ma nel sesto game cede ancora la battuta e l’azzurro scappa sul 4-2. Musetti questa volta conferma lo strappo e si porta sul 5-2, ed a seguire toglie ancora la battuta all’avversario per il 6-2 in 45′.

Nella frazione decisiva è ancora il quarto game ad essere risolutivo in favore dell’azzurro, che trascina il canadese ai vantaggi ed alla prima occasione opera il break che indirizza la partita. Musetti è bravo a resistere alla reazione del nordamericano, e nel quinto gioco cancella due occasioni per il controbreak. Scampato il pericolo, dal 4-1 Musetti concede un solo punto al servizio al nordamericano e va a chiudere sul 6-3 in 50 minuti.

Le statistiche premiano l’azzurro, che fa la differenza rispetto al canadese con la seconda di servizio, con la quale ottiene il 61% dei punti contro il 40% del rivale. Musetti mette a segno 19 vincenti contro i 25 dell’avversario, ma contiene anche il numero dei gratuiti, concedendone 26 contro i 51 del nordamericano.