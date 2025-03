WTA Indian Wells 2025, prosegue la marcia trionfale di Swiatek e Pegula

I primi otto incontri dei sedicesimi di finale, siamo nella parte bassa del tabellone, caratterizzano il programma di giornata ad Indian Wells. Prosegue la marcia trionfale di Iga Swiatek e Jessica Pegula che avanzano agli ottavi surclassando le malcapitate avversarie.

In apertura di giornata la polacca Iga Swiatek travolge l’ucraina Dayana Yastremska, in poco più di un’ora di gioco, per 6-0 6-2 e guadagna il pass per la sfida degli ottavi di finale contro Karolina Muchova. Nel derby ceco la numero quindici del mondo piega, in un’ora e trentasei minuti, la connazionale Katerina Siniakova con il punteggio di 7-5 6-1.

Avanza agli ottavi di finale l’ucraina Marta Kostyuk che batte l’americana Caroline Dolehide 6-3 6-3, un’ora e quarantatré minuti la durata del match. La testa di serie numero diciotto si giocherà l’accesso ai quarti di finale nella sfida contro Qinwen Zheng. In chiusura di giornata la giocatrice cinese regola in un’ora e quarantacinque minuti la neozelandese Lulu Sun, 7-5 6-4 lo score dell’incontro.

Procede come un rullo compressore Jessica Pegula. La giocatrice americana impiega poco più di un’ora per archiviare la sua fatica contro la cinese Xinyu Wang, 6-1 6-2 il punteggio finale, e guadagnare così il pass per la sfida con Elina Svitolina. L’ucraina si qualifica tra le migliori sedici del secondo mille della stagione superando l’americana Danielle Collins per 6-2 6-4.

La russa Mirra Andreeva elimina la danese Clara Tauson con un perentorio 6-3 6-0 in poco più di un’ora e trasforma in un monologo la rivincita della recente finale di Dubai. La testa di serie numero nove affronterà ora Elena Rybakina. La giocatrice kazaka supera 6-0 7-5 la britannica Katie Boulter in un’ora e sedici minuti e si guadagna l’accesso tra le migliori sedici del tabellone.