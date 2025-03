Lorenzo Musetti manca un match-point e perde contro Arthur Fils nel terzo turno a Indian Wells

Niente da fare per Lorenzo Musetti e le speranze dei tifosi italiani che avrebbero sperato di vederlo negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells. Vince il francese Arthur Fils (n.21 del mondo) col punteggio di 3-6 7-6 (4) 6-3 in 2 ore e 33 minuti di partita. Il toscano (n.16 ATP) ha avuto sulla racchetta la palla per chiudere la partita prima del tie-break del secondo set, ma non è riuscito a concretizzare l’opportunità.

Un match in cui l’azzurro ha comandato nel primo parziale in maniera piuttosto netta, per poi calare nel secondo, dovendo chiamare anche un MTO dopo il quinto game. Alla lunga, la maggior presenza fisica ha fatto la differenza per il transalpino che quindi affronterà l’americano Marcos Giron negli ottavi.

Nel primo set Musetti comincia bene, mettendo in grande difficoltà il suo rivale sul piano delle variazioni. Tante palle diverse fatte giocare a Fils e tanti errori per il francese. Risultato: 3-0 e doppio break. Il toscano si concede un game di pausa, con qualche errore evitabile, che permette all’avversario di recuperare in parte lo svantaggio, ma nel nono game Lorenzo fa capire di essere ancora ben centrato, ottenendo il terzo break della frazione e archiviando la pratica sul 6-3.

Nel secondo set la partita cambia. Fils fa valere il suo peso di palla e Musetti fatica a disinnescare le giocate del suo avversario, anche perché qualche problemino fisico viene avvertito. L’azzurro subisce malamente il break a zero nel quinto gioco e chiama il Medical Time Out per farsi massaggiare nella zona all’altezza del gluteo. Getta il cuore oltre l’ostacolo il toscano, trovando il modo per recuperare il break di ritardo nell’ottavo game e mettendo in scena, anche per merito di Fils, un nono gioco infinito. Un campionario di colpi notevoli, che strappano gli applausi del pubblico e alla fine sorride al nostro portacolori. Il transalpino è bravissimo a rimanere sempre focus, anche quando nel dodicesimo gioco il carrarino ha una palla match. Opportunità cancellata e al tie-break il francese è più aggressivo e si prende con merito il parziale sul 7-4.

Nel terzo set si comprende come Musetti non sia più lui a fare la partita, subendo sovente le giocate dell’avversario. E così basta il break dell’ottavo game a regalare a Fils la vittoria, chiudendo in maniera autorevole nel gioco successivo con un ace esterno (6-3). Leggendo le statistiche, partita davvero equilibrata in cui il n.21 ATP ha terminato con un punto in più dell’azzurro (97 vs 96), quel quindici mancato per vincere il confronto prima del tie-break…