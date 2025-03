WTA Indian Wells 2025, Mirra Andreeva sfiderà Aryna Sabalenka per il titolo

Il torneo WTA di Indian Wells 2025, secondo mille della stagione, giunge al penultimo atto con le sfide di semifinale. Saranno la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero nove, e la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, a contendersi il titolo nel match decisivo.

Nel primo incontro di giornata Andreeva supera, al termine di una battaglia durata due ore e diciassette minuti, la polacca Iga Swiatek con il punteggio di 7-6(7-1) 1-6 6-3. Il primo set segue l’andamento dei turni di battuta fino al nono game quando la testa di serie numero nove concretizza la palla break e va a servire per chiudere. L’ operazione non sortisce però buon esito per la pronta risposta della numero due del mondo che conquista il decimo gioco e rimette tutto in equilibrio. La logica conclusione non può che essere il tie-break con la russa che scappa sul 3-0, ottiene ben tre mini break e chiude sul 7-1 al primo set point.

Nel secondo parziale arriva la pronta risposta della Swiatek. La testa di serie numero nove ottiene il break a 30 in apertura, sale 2-0 e non si volta più indietro conquistando altre due volte il servizio della rivale per il 6-1 che rinvia il verdetto al terzo set. La frazione decisiva registra la partenza a razzo della tennista russa. Andreeva ottiene il break ai vantaggi nel primo gioco, difende i suoi turni di battuta e toglie nuovamente il servizio all’avversaria per portarsi sul 4-1. Iga Swiatek reagisce d’orgoglio nel sesto game quando toglie il servizio a 0 alla russa e prova a rientrare in partita. L’operazione non sortisce però buon esito perché, nel nono gioco, Andreeva rimonta da 30-0, si procura il match point e chiude i conti.

C’era grande attesa per l’incrocio tra Aryna Sabalenka e Madison Keys. La rivincita della recente finale dell’Australian Open, incontro vinto dalla giocatrice statunitense al terzo set, si trasforma invece in un dominio assoluto della numero uno del mondo. La giocatrice bielorussa travolge la sua avversaria con un perentorio 6-0 6-1 in cinquantuno minuti e conquista così la sue seconda finale stagionale.