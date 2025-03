ATP Indian Wells, Carlos Alcaraz sfiderà Draper in semifinale. Avanzano Rune e Medvedev

Quarti di finali ultimati nel tabellone maschile del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento della California temperature da gestire tra sessione diurna e serale, aspetto tipico e caratterizzante del deserto. E così è spettato all’olandese Tallon Griekspoor e al danese Holger Rune aprire le danze.

Il n.13 del mondo, reduce dal successo contro il greco Stefanos Tsitsipas, partiva coi favori del pronostico e ci ha messo un set prima di prendere il largo rispetto a un Griekspoor (n.43 del ranking), scioltosi come neve al sole dalla seconda frazione. L’oraje infatti, vinto il primo parziale 7-5, è riuscito a mettere insieme solo tre game nei restanti due parziali, visto lo score di 6-0 6-3 in favore di Rune.

Sul cammino del danese ci sarà il russo Daniil Medvedev (n.6 del ranking) che, pur lamentandosi della velocità dei campi, continua a vincere. Un successo sofferto quello contro il francese Arthur Fils (n.21 ATP), a conferma delle sue doti da lottatore. Alla fine della fiera, l’ha spuntata in un match bello e intenso il moscovita con lo score di 6-4 2-6 7-6 (7). Una prestazione che conforta Medvedev dopo un periodo di grande difficoltà e lo scontro in semifinale contro Rune sarà un bell’esame circa le ambizioni del russo.

Nella sfida dei “mancini” Jack Draper (n.14 del mondo) ha dimostrato maggior solidità mentale di Ben Shelton (n.12 del ranking). Il britannico ha prevalso col punteggio di 6-4 7-5 e si è meritato di sfidare nel penultimo atto il campione in carica, Carlos Alcaraz. Prosegue il percorso netto di Carlitos, senza perdere alcun set, ma la partita contro l’argentino Francisco Cerundolo (n.26 del ranking) non è stata delle più semplici.

Il n.3 del mondo nel primo parziale è stato costretto a cancellare ben sei palle break prima di cambiare passo in maniera definitiva nell’ottavo gioco. Nella seconda frazione, invece, Cerundolo non è stato in grado di gestire un break di vantaggio, dimostrandosi poco lucido nei momenti cruciali. In altre parole si è potuto comprendere perché i due tennisti occupino due posti assai differenti della classifica mondiale. Col punteggio di 6-3 7-6 (4) il funambolo di Murcia continua nella sua ricorsa al terzo titolo consecutivo in California e la sfida contro Draper si presenta assai interessante.