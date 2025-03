Puppo strabiliato da Alcaraz: “Sembra l’intelligenza artificiale. Ma per superare Sinner…”

Nel consueto appuntamento quotidiano con TennisMania si è parlato soprattutto degli ottavi di finale del tabellone maschile di Indian Wells e della straordinaria prestazione di Carlos Alcaraz contro Grigor Dimitrov (doppio 6-1). Dario Puppo è intervenuto durante la trasmissione, commentando la partita dello spagnolo: “Alcaraz è stato impressionante. Non c’è neanche un discorso di tattica, giocava a braccio sciolto, faceva tutto quello che voleva. Quando gioca così sembra l’intelligenza artificiale, però con la tecnica migliore che puoi mettere nel sistema”.

Altro grande protagonista è stato Jack Draper, che ha eliminato Taylor Fritz, staccando il biglietto per i quarti. Così Puppo sul britannico: “Il dritto di Draper in lungolinea ti fulmina per davvero. Draper ha incastrato Fritz nella diagonale tra il suo dritto ed il rovescio dell’americano e, anche quando Fritz provava a cambiare la diagonale, Draper teneva benissimo”

Sulla possibile rincorsa di Carlos Alcaraz al numero uno del mondo di Jannik Sinner: “Quando fai due tornei pieni come Indian Wells e Miami, è quasi impossibile fare un grande torneo anche a Montecarlo. Non ci è riuscito praticamente nessuno tranne Djokovic. Dovrebbe vincere tutto”.