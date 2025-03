Jack Draper in vista della sfida contro Alcaraz a Indian Wells: “E’ un’occasione per dimostrare quanto valgo”

Sarà il britannico Jack Draper il prossimo sfidante in semifinale di chi a Indian Wells sembra proprio imbattibile. Ci si riferisce a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, in caccia del terzo titolo consecutivo in California, ha sconfitto ieri in due set l’argentino Francisco Cerundolo e allunga la sua striscia di vittorie sul cemento californiano.

Draper, dal canto suo, ha fatto vedere nel percorso ottime prestazioni e soprattutto la vittoria nei quarti di finale contro l’americano Ben Shelton è stata di grande qualità. E così, nel penultimo atto ci proverà il 23enne nativo di Sutton a centrare l’obiettivo, nella consapevolezza delle difficoltà del caso.

“È un grande campione, sta facendo cose incredibili, è un bene per lo sport, non solo per i giocatori ma anche per gli spettatori che lo guardano. Sta fissando un livello molto alto e questo è positivo per un tennista come me perché penso a cosa devo fare per essere al suo livello e sperare di competere per vincere i grandi eventi”, ha raccontato ai microfoni il britannico.

“Giocherò contro Carlos e sarà un grande incontro. Porta così tanto in campo, specialmente in queste condizioni. Ama assolutamente queste condizioni. Per me sarebbe un’altra opportunità di dimostrare quello che valgo“, ha concluso il tennista del Regno Unito.