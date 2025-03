WTA Indian Wells 2025, avanza Azarenka. Subito fuori Kvitova e Osaka

Il WTA di Indian Wells, secondo 1000 della stagione, inizia il suo percorso con un nutrito programma di sedici incontri di primo turno. Bagna l’esordio nel torneo con un successo la bielorussa Victoria Azarenka. La numero 35 della classifica supera la statunitense Clervie Ngounoue per 6-4 7-6(9-7). La colombiana Camila Osorio ferma subito la corsa della giapponese Naomi Osaka. La tennista sudamericana batte la giocatrice nipponica con il punteggio di 6-4 6-4. Esce la ceca Petra Kvitova, sconfitta in tre set dalla francese Varvara Gracheva con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 al termine di un match durato oltre due ore.

Deve ricorrere al tie-break del terzo set la neozelandese Lulu Sun che piega la slovacca Rebecca Sramkova con il punteggio di 6-3 1-6 7-6(7-2) in poco più di due ore di partita. Decisamente più breve la fatica dell’italiana Elisabetta Cocciaretto che approda al secondo turno grazie al ritiro della messicana Renata Zarazua sul 6-4 1-0 a favore della tennista marchigiana.Avanza senza eccessivi patemi Caroline Garcia. La tennista francese piega 6-3 6-4 la statunitense Bernarda Pera in poco più di un’ora. Esce invece alla distanza la romena Irina-Camelia Begu che regola in tre set l’americana Ann Li aggiudicandosi il match per 7-5 3-6 6-1.

Nel derby americano vince nettamente Hailey Baptiste che travolge 6-1 6-2, in un’ora e tredici minuti, la connazionale Whitney Osuigwe. Rimonta un set di svantaggio l’olandese Suzane Lamens contro la ceca Marie Bouzkova. La numero 64 del mondo si aggiudica l’incontro per 3-6 6-3 6-3 al termine di una battaglia di quasi due ore e trenta minuti.

Impiega poco più di due ore per chiudere la sua fatica la giocatrice polacca Magda Linette che batte 6-4 4-6 6-3 l’americana Peyton Stearns. Debutto vincente per la cinese Xinyu Wang. La numero 42 del ranking deve duellare per oltre due ore prima di avere ragione dell’egiziana Mayar Sherif, 7-5 6-4 lo score del confronto. Avanza la statunitense Caroline Dolehide che batte la russa Kamilla Rakhimova per 6-2 7-6(7-3).

Molto più netta la vittoria della ceca Katerina Siniakova che, in poco più di un ora e trenta, supera 6-1 6-2 l’argentina Maria Lourdes Carle. Rimonta vincente per l’americana Robin Montgomery che batte al terzo set la tedesca Jule Niemeyer, 3-6 7-5 6-2 lo score dell’incontro. Reagisce ad una partenza da incubo l’americana Ashlyn Krueger che esce alla distanza e piega la connazionale Katie Volynets con il punteggio di 0-6 6-2 6-2. In chiusura di giornata l’ucraina Dayana Yastremska batte 6-2 6-4 la cinese Yue Yuan in un match che dura poco meno di un’ora e trenta minuti.