WTA Austin 2025, Pegula vince il derby con Kessler e conquista il primo titolo stagionale

Jessica Pegula rispetta il pronostico della vigilia e completa l’opera, imponendosi nel derby statunitense con McCartney Kessler e vincendo il WTA 250 di Austin 2025. Si tratta del primo titolo in stagione e del settimo complessivo in carriera per la trentunenne americana, che arriva così con fiducia al Sunshine Double di marzo tra Indian Wells e Miami.

La numero quattro al mondo, prima testa di serie del tabellone sul cemento texano, si è sbarazzata di Kessler in meno di un’ora e mezza con il punteggio di 7-5 6-2. Decisivo a conti fatti l’esito del primo set, con Pegula che si è ritrovata sotto 4-2 dopo aver portato a casa i primi due game dell’incontro per poi salvarsi con un parziale di tre giochi a zero.

La finalista degli US Open 2024 ha fatto la differenza nelle fasi cruciali della prima frazione, annullando una delicata palla break sul 5-5 e poi strappando il servizio a Kessler nel game successivo. In apertura di secondo set l’ultimo sussulto della n.56 WTA (da domani n.48, ad un passo dal best ranking), che trova il break immediato ma poi viene travolta da Pegula subendo un parziale di 6-1.