Volley, Lublino alza la Coppa! Rimonta vincente di Leon e compagni sul campo della Lube: la Challenge è dei polacchi

La Challenge Cup va in Polonia. La Lube Civitanova non riesce a ribaltare il 3-1 subito sul campo del Lublino e subisce la rimonta (da 2-0 a 2-2) della squadra di Massimo Botti e Wilfredo Leon che spegne il sogno dei marchigiani di alzare il secondo trofeo stagionale dopo la Coppa Italia. A poco serve la vittoria 3-2 alla squadra di casa. Bella partita, vibrante, emozionante, tecnicamente di altissimo livello che alla fine ha premiato la squadra più esperta e che, nell’arco dei due match, ha meritato la vittoria. La Lube qualche rimpianto può averlo ma ha giocato due buoni match incontrando una squadra che, al momento, è di poco più forte di lei.

Si erano lasciate a Lublino le due squadre con la super rimonta dei polacchi nel quarto set, da 18-21, che aveva fruttato il 3-1 per la formazione di Botti e si riprende a parti invertite. Si gioca all’insegna dell’equilibrio nella prima parte del set con Lublino che sembra piuttosto in controllo e Civitanova un po’ testa perchè sa che non può sbagliare. Lublino mantiene un piccolissimo vantaggio, poi in dirittura d’arrivo alza il livello al servizio e si porta sul 22-19. Il primo set sembra indirizzato ma Civitanova non molla e si riavvicina, 23-22. Leon regala i due set ball ai polacchi e prima Nikolov e poi il muro di Lagumdzija li annullano. Mura anche Podrascanin che regala il set ball ai marchigiani che, al secondo tentativo, chiudono 27-25 con l’ace di Lagumdzija.

Civitanova, dopo l’exploit del set precedente, riparte di slancio e si porta sul 6-3. Questi tre punti saranno il leit motiv del set con la squadra di casa che tiene bene in fase cambio palla e Lublino che riesce a portarsi a -2 (18-16) ma poi viene ricacciata indietro dal muro della Lube fino al 22-18 siglato dall’ace di Nikolov. Lublino con Leon prova a rialzare la testa sul 22-20 ma ci pensa Bottolo nel finale di set a chiudere il discorso con tre attacchi a fila: 25-21.

Il terzo set assomiglia ad un romanzo giallo. Parte meglio Lublino che approfitta di qualche distrazione dei padroni di casa che però non perdono mai la tramontana e tornano lentamente sotto. La squadra polacca resta avanti ma Civitanova non molla la presa e trascina gli avversari ai vantaggi. Nasce una girandola di emozioni e di rovesciamenti di fronte che si conclude dopo la bellezza di 44 minuti con il punteggio di 38-36 per la formazione di Massimo Botti che respira.

La Lube sembra non accusare il colpo ma è solo un’impressione perchè, dopo un buon avvio di quarto set, i marchigiani crollano lentamente sotto i colpi di Leon e compagni che alzano il ritmo al servizio, serrano le fila in difesa e mettono a più riprese in difficoltà la squadra marchigiana, portandosi sul 20-14. L’ultimo sussulto di Civitanova lo firma Bottolo che con il servizio riporta sotto i marchigiani sul 20-17 ma Lublino riparte di slancio e vince il set decisivo 25-20. Tie break da giocare per forza con tante seconde linee in campo e Lube che aumenta progressivamente il vantaggio e vince 15-7 ma a fare festa sono i polacchi che alzano il trofeo.