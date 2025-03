Volley, Perugia frena i sogni di Monza e vince l’andata dei quarti in Champions League

Perugia ha sconfitto Monza per 3-1 (19-25; 25-16; 25-17; 27-25) nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley. I Campioni d’Italia sono riusciti a espugnare la Opiquad Arena al termine di un incontro vibrante durato due ore, rivelandosi decisamente più combattuto del previsto. La seconda forza della Superlega ha dovuto sudare per imporsi sul campo della compagine brianzola, che si è salvata soltanto all’ultima giornata con un guizzo di grande carattere.

I ragazzi di coach Massimo Eccheli hanno stupito i Block Devils nella parte centrale del primo set, operando uno strappo che ha messo in difficoltà la corazzata umbra. Gli uomini di Angelo Lorenzetti hanno dominato il secondo e il terzo parziale, lanciandosi con entusiasmo nella quarta frazione dove si sono issati sul 12-10. I brianzoli hanno ribaltato la situazione e sul 23-20 sembravano potersi meritare il tie-break, ma non hanno concretizzato due set-point (24-23 e 25-24) e Perugia ha piazzato il micidiale uno-due con cui ha chiuso i conti.

La sfida di ritorno si giocherà giovedì 20 marzo (ore 20.30) al PalaBarton: a Perugia basterà conquistare due set per qualificarsi alle semifinali, mentre Monza dovrà imporsi per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi anche il golden set di spareggio se vorrà guadagnarsi il diritto di affrontare la vincente del confronto tra i polacchi del Projekt Varsavia e i turchi dell’Halkbank Ankara (giustizieri di Milano nei playoff). Nel frattempo Perugia continuerà la serie dei playoff scudetto contro Modena, mentre Monza non avrà impegni.

A mettersi maggiormente in luce sono stati lo schiacciatore Kamil Semeniuk (17 punti, 58% in attacco), l’opposto Wassim Ben Tara (12 punti) e il centrale Agustin Loser (12 punti, 7 muri), in doppia cifra anche l’altro centrale Sebastian Solè (10 punti, 4 muri) sotto la regia di Simone Giannelli (un punto), sette marcature per l’altro martello Oleh Plotnytskyi, il libero Massimo Colaci ha chiuso con il 58% in ricezione. A Monza non sono bastati Erik Roehrs (15 punti), Taylor Averill (14) e Luka Marttila (9).