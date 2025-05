Valsa Group Modena e Allianz Milano: sfida decisiva per l’accesso alla Challenge Cup

L’ultimo appuntamento della stagione della SuperLega Credem Banca si preannuncia elettrizzante, con la Valsa Group Modena che affronterà al PalaPanini l’Allianz Milano sabato 10 maggio alle 17:30, nella finale per il 5° posto del campionato. Un incontro che, seppur inaspettato a inizio stagione, promette emozioni forti e grande intensità. In palio c’è un obiettivo di peso: l’accesso alla Challenge Cup, la terza competizione europea in ordine di importanza.

Le due squadre si sono guadagnate questo confronto dopo aver superato rispettivamente Verona e Padova in semifinale, e ora si contenderanno l’ultimo posto disponibile per una competizione internazionale. Le altre italiane già qualificate per le coppe europee della stagione 2025/26 sono Trento, Civitanova e Perugia, che parteciperanno alla Champions League, mentre Piacenza è sicura della sua presenza in Cev Cup.

La Valsa Group Modena, con la sua illustre storia, vanta ben 4 Coppe dei Campioni, 5 Coppe Cev (l’ultima nel 2023), 1 Challenge Cup e 3 Coppe delle Coppe, oltre a una Supercoppa Europea. Un club con una tradizione consolidata che, nonostante non sia riuscito a qualificarsi per la Champions League, è sempre un avversario di livello. Milano, dal canto suo, non è nuova alla partecipazione in competizioni europee, con due recenti apparizioni: la Coppa Cev nel 2023/24 e la Champions League 2024/25, il cui epilogo avverrà a Lodz, in Polonia, dal 16 al 18 maggio. In questa stagione, entrambe le squadre sono arrivate al termine della regular season con un cammino altalenante, ma la sfida per il quinto posto potrebbe regalare loro una seconda chance per essere protagoniste in Europa.

Quella di sabato sarà una partita ricca di significato anche sul piano personale, con diversi protagonisti che si troveranno di fronte a un ultimo atto indimenticabile con le rispettive maglie. In particolare, Matteo Piano, capitano di Allianz Milano, giocherà la sua ultima partita. Un finale speciale per Piano, che in passato ha indossato la maglia di Modena dal 2014 al 2017, durante gli anni del bronzo europeo e argento olimpico a Rio. La sfida contro la sua ex squadra sarà una chiusura emozionante di una carriera che l’ha visto protagonista sui palcoscenici internazionali. La partita del 13 aprile contro Modena all’Allianz Cloud è stata già una sorta di tributo per lui, con il ritiro della maglia numero 11.

Anche gli altri due ex della partita, Paolo Porro e il coach Roberto Piazza, hanno legami speciali con Modena. Porro, giovane promessa emiliana, ha vissuto la sua crescita professionale nella squadra canarina, mentre Piazza, ex allenatore della Valsa Group nel 2016/17, ha vissuto una carriera che lo ha portato in Polonia e successivamente a Milano, dove oggi è uno degli allenatori più esperti del campionato.

Oltre alla carica emotiva, la partita avrà anche un’importanza statistica. Sul fronte Modena, il capitano Davyskiba è a soli 3 punti dai 100 in questo Play Off 5° posto, mentre è a un passo dal traguardo dei 400 punti stagionali e dai 1.800 punti in carriera. Per Allianz Milano, invece, il bomber Ferre Reggers è vicino a tagliare alcuni importanti traguardi individuali, tra cui 100 attacchi vincenti nei Play Off 5° posto e il raggiungimento dei 1.200 punti stagionali. Dopo aver chiuso la regular season al secondo posto tra i marcatori con 353 punti, Reggers è pronto a dare il suo massimo per concludere la stagione con un ulteriore successo. Anche altri giocatori della compagine milanese hanno numeri importanti da raggiungere: Yacine Louati è a 12 punti dai 400 stagionali, mentre Edoardo Caneschi è a solo 2 punti dai 200. Davide Gardini, infine, inseguirà il suo 1.200 punto in carriera, a soli 16 punti dalla meta.

Modena e Milano si sono affrontate 32 volte nella storia della SuperLega, con il bilancio che vede i canarini avanti con 23 vittorie a 9. In questa stagione, il punteggio tra le due squadre è di 2-1 per Modena, che si è imposta sia nella stagione regolare che in semifinale di Play Off. La finale per il 5° posto sarà la quarta sfida diretta in questi Play Off, dopo il precedente incontro del 13 aprile, quando Modena vinse per 3-0, e il duello del 2020/21, dove Milano prevalse 3-1 al PalaPanini.