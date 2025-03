Volley, Perugia per prendersi la semifinale di Champions League. Monza cerca l’ultima resistenza

Perugia ha sconfitto Monza per 3-1 nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile, ipotecando la qualificazione alla Final Four della massima competizione europea. I Block Devils hanno espugnato la Opiquad Arena in rimonta e contenendo il tentativo dei padroni di casa di trascinare la contesa al tie-break, mettendosi nella posizione ideale per approdare tra le quattro grandi del Vecchio Continente.

La compagine umbra cercherà di giocare i conti nella sfida di ritorno in programma giovedì 20 marzo (ore 20.30) di fronte al proprio pubblico del PalaBarton: agli uomini di Angelo Lorenzetti basterà vincere due set per meritarsi la semifinale contro la vincente del confronto tra Halkbank Ankara e Projekt Varsavia, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. I rossoneri, che conducono per 2-0 la serie dei quarti dei playoff scudetto, dovranno però stare attenti all’ultima resistenza di Monza.

I brianzoli sono alla loro prima apparizione in Champions League e già all’andata hanno dimostrato di poter tenere testa alla favorita della vigilia: è vero che si sono salvati soltanto all’ultima giornata in Superlega, che non hanno esperienza a questi livelli europei e che il loro livello tecnico sembra essere inferiore rispetto a quello della Sir Sicoma, ma hanno preparato questa partita senza la distrazione dei playoff e potrebbero cercare il grande ribaltone in trasferta.

Perugia sarà guidata dal palleggiatore Simone Giannelli, che chiamerà in causa gli attaccanti Kamil Semeniuk, Wassim Ben Tara, Oleh Plotnytsky e Yuki Ishikawa, senza dimenticarsi dei centrali Agustin Loser e Sebastian Solè. Monza dovrà sperare in una prestazione di lusso da parte di Taylor Averill, Erik Roehers e Luka Marttila, con la regia di Fernando Gil Kreling, per cercare la notte magica.