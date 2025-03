United Rugby Championship, tanti scontri diretti nella corsa playoff

Si disputa questo weekend la quattordicesima giornata dell’United Rugby Championship e con una classifica cortissima ogni match può essere decisivo nella corsa a un posto nei playoff. E il fine settimana regala alcuni scontri diretti che potranno dire molto sulle chance anche della Benetton Treviso di agguantare un posto nella top 8.

Si inizia domani sera con un vero e proprio spareggio tra l’Ulster, attualmente nono, e gli Stormers, ottavi, e divisi da un solo punto in classifica. Chi vince fa un bel salto verso i playoff, chi perde sarà obbligato a rincorrere. Sempre venerdì si disputa Edimburgo-Newport, con gli scozzesi undicesimi e chiamati a una vittoria netta per risalire la classifica.

Tra i match di sabato, invece, occhi puntati su due sfide, ma con attenzione anche alle altre. A partire dal derby irlandese tra Connacht e Munster, con i ragazzi di Galway dodicesimi a 2 punti dalla zona playoff, mentre la Red Army è sesta, ma anch’essa a soli 2 punti dalla nona posizione. Connacht deve vincere, mentre un successo varrebbe la quasi certezza della postseason per Munster. Fondamentale anche Benetton Treviso-Cardiff, con i veneti che vogliono sfruttare il fattore campo per risalire la china, con i biancoverdi decimi a quota 32 punti e che hanno nel mirino proprio i gallesi, quinti, ma solo a quota 35 punti. Una vittoria è decisiva per i ragazzi di Bortolami.

Gli altri match di sabato vedono le Zebre Parma, ormai quasi fuori dai giochi playoff, ospiti dei forti Bulls, terzo; mentre gli Ospreys – settimi – non possono permettersi passi falsi in casa degli Scarlets (14°) in un derby gallese attesissimo. Big match di giornata quello tra gli Sharks, quarti, e il Leinster, primo; mentre la giornata si chiude con i Glasgow Warriors, attualmente secondi, che ospitano i sudafricani Lions, tredicesimi, e all’ultima chance di rientrare in corsa.