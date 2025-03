Tuffi, Tocci e Marsaglia vincono nel sincro maschile alla Coppa Los Angeles 2028

Ultima giornata di gare a Trieste per la Coppa Los Angeles 2028, prima prova valida di selezione per Europei e Mondiali. Il momento più importante era sicuramente rappresentato dalla finale del sincro maschile, dove erano quattro le coppie a darsi battaglia per la vittoria. A trionfare sono stati Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che hanno vinto il duello a distanza contro Stefano Belotti e Matteo Santoro.

Tocci e Marsaglia hanno superato il muro dei 400 punti, concludendo alla fine a 406.05. Una gara di buon livello per la collaudata coppia azzurra che ha avuto nel doppio e mezzo avanti con due avvitamenti il miglior tuffo (80.58). Bene anche il triplo e mezzo ritornato raggruppato da 76.50.

Seconda posizione per Belotti/Santoro, con i due giovani azzurri che hanno concluso con il punteggio di 385.86. I migliori tuffi sono stati il triplo e mezzo avanti carpiato (76.26) e il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti (76.50). Terza posizione per Valerio Mosca e Simone Conte (343.23).

Nelle altre due gare di giornata, sia il sincro maschile dalla piattaforma sia quello femminile dai tre metri era presente una sola coppia. Dai dieci metri Francesco Casalini e Julian Verzotto hanno chiuso con 348.72 punti, mentre dal trampolino Beatrice Gallo e Maia Biginelli hanno ottenuto 215.97 punti.