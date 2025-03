Trofeo Binda 2025 oggi in tv: orari, percorso, altimetria, favorite. Longo Borghini cerca risposte

Dopo la classica delle Strade Bianche, conquistata da Demi Vollering (FDJ-Suez), le migliori scalatrici tornano a sfidarsi per il Trofeo Binda, in programma domenica 16 marzo. La ventiseiesima edizione della corsa, in preparazione alla Milano-Sanremo, partirà da Luino ed arriverà, dopo 152 chilometri a Cittiglio. L’anno scorso trionfò Elisa Balsamo (Lidl-Trek) che proverà oggi a ripetersi.

Tante protagoniste attese tra le quali figura sicuramente Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) che cerca risposte dopo una prestazione non positiva alle Strade Bianche. Ci sarà anche l’olandese Demi Vollering (FDJ-Suez) che sembra essere in ottima condizione dopo la vittoria nella classica toscana della scorsa settimana. Unica incognita da considerare, oltre al percorso ricco di saliscendi, sarà il meteo che potrebbe rendere più ardua la corsa.

PERCORSO

Il Trofeo Binda 2025 propone un percorso di 152 chilometri con il circuito finale a Cittiglio che dovrà essere percorso sei volte. Primi 45 chilometri con una sola asperità da superare, il Masciago Primo con i suoi 6.1 chilometri ad una pendenza media del 4%. Una volta entrati nel circuito si percorrerà lo strappo di Casale (880 metri al 7% di pendenza media) e soprattutto la salita di Orino con 2.6 km ad una pendenza media del 4,8%). Dopo l’ultima difficoltà di giornata la discesa porterà le corritrici sul traguardo finale di Cittiglio.

ALTIMETRIA

ORARI

Orario di partenza: 12.45

Orario di arrivo stimato: 17.00

FAVORITE

Impossibile non citare la vincitrice delle Strade Bianche 2025 , Demi Vollering (FDJ-Suez) che torna per la seconda volta a Cittiglio, dopo l’ultima partecipazione del 2019. Da considerare per la vittoria finale anche Marianne Vos (Team Visma Lease a Bike), quattro volte sul gradino più alto del podio del Trofeo Binda. In casa Italia Elisa Balsamo (Lidl-Trek) tenterà di bissare il successo dell’edizione del 2024 mentre Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) testerà la sua condizione in vista della Milano-Sanremo provando a trionfare a Cittiglio.