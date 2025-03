Triathlon, l’Indoor World Cup Lievin si chiude con Azzano in 12a posizione

Nella giornata odierna è andato in scena l’Indoor Triathlon World Cup Lievin (Francia) nello splendido scenario dell’Arena Stade Couvert Liévin. Lo spettacolo è stato notevole grazie anche ai formati di gara davvero sprint con 200 metri di nuoto, 2,8 km di bici e 1 km di corsa. Il programma prevedeva qualifiche, ripescaggi, semifinali e finali.

Come si sono comportati i due azzurri al via? Nicola Azzano ha concluso in sesta posizione in semifinale e non è riuscito a centrare la finalissima entrando in finale B dove ha chiuso in 12° posizione. Amaro in bocca per Euan De Nigro. L’azzurro, infatti, ha superato la batteria chiudendo al primo posto ma poi è stato squalificato in semifinale dopo aver chiuso con il quarto tempo la sua gara per non aver scontato una penalità riscontrata dai giudici in zona cambio.

Nella gara femminile vittoria per la francese Cassandre Beaugrand con tempo complessivo di 10:19 con 6 secondi sulla tedesca Laura Lindemann e 8 sulla sua connazionale Annika Koch. Quarta la belga Jolien Vermeylen a 11, quinta la tedesca Nina Eim a 13.

Nella gara maschile, gara finale con volata vincente per il tedesco Henry Graf con il tempo di 9:36 e 2 secondi sul padrone di casa Antoine Duval mentre è terzo l’olandese Mitch Kolkman a 4. Quarta posizione per il francese Leo Fernandez a 6 secondi, quinto il neozelandese Hayden Wilde a 7.

La Finale B ha visto il successo del britannico Harry Leleu con il tempo di 9:50 con un solo secondo di vantaggio sul marocchino Jawad Abdelmoula, quindi terzo il francese Mateo Vidal a 4 secondi. Quarto l’austriaco Tjebbe Kaindl con lo stesso tempo, mentre a 5 secondi troviamo il francese Gaspard Tharreau e il magiaro Gyula Kovacs. Chiude 12° il nostro Nicola Azzano con il tempo di 10:18. Nella Finale B femminile, invece, successo per la tedesca Franka Rust in 10:50 davanti alla francese Sandra Donet ed alla spagnola Maria Teresa Jimenez-Orta Guerrero.