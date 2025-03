Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi Norcia-Trasacco: orari, percorso, favoriti. Incognita Milan, Ganna ci riprova?

Bisognerà alzarsi sui pedali in vista della quarta tappa dell’edizione 2025 della Tirreno-Adriatico. La Corsa dei due Mari prevede una frazione di 190 km da Norcia a Trasacco. Si preannuncia una frazione movimentata che potrebbe dare adito a diversi scenari. I corridori dovranno affrontare anche 1500 metri di quota e un totale di 2700 di dislivello, mentre gli ultimi 45 km saranno quasi totalmente pianeggianti. Andiamo ad analizzare il tutto nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.50

PERCORSO

Partenza da Norcia e neanche il tempo di respirare che si dovrà salire per circa quindici chilometri per raggiungere il GPM di Forca della Civita (10,8 km al 4,4%, max. 9%). Vedremo se questo sarà il trampolino di lancio per un’azione da lontano. Seguiranno un breve tratto di discesa e in pendenza, a precedere una picchiata di 30 km. Il plotone dovrà fare i conti con l’erta verso Sella di Corno.

Principale criticità del day-4 è il Valico La Crocetta (12,8 km al 5,7%, max. 12%), posto a 85 km dall’arrivo. Da capire se gli uomini di classifica avranno motivazioni per muoversi. Più probabile che le squadre dei favoriti si mettano a tirare anche per verificare la condizione altrui. I corridori affronteranno successivamente una breve discesa e un falsopiano che terminerà in corrispondenza dello sprint intermedio di Ovindoli.

A seguire una lunga discesa che porterà nella Piana del Fucino e agli ultimi 45 km. Ci saranno una decina di chilometri pianeggianti e rettilinei. Il passaggio sul traguardo di Trasacco rappresenterà l’inizio del primo dei due giri del circuito finale, lungo 15,2 km e caratterizzato per buona parte da un percorso privo di curve. Attenzione però allo strappo con punta del 12% posto a circa 5 km dal traguardo. Un arrivo che sarà, tra l’altro, in lievissima salita negli ultimi 1500 metri.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUARTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Giovedì 13 marzo

Norcia – Trasacco (190 km)

Orario di partenza: 10:50

Orario di arrivo: 15:40 circa

QUARTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (13.55-15.00), Rai 2 HD (15.00-15.50), Eurosport2 HD (12.40-15.40).

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI QUARTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Jonathan Milan sarebbe uno degli indiziati tra i cacciatori di tappa, ma la caduta di ieri potrebbe condizionarlo non poco soprattutto nel momento in cui ci sarà da affrontare le salite previste. Paesi Bassi, dunque, che potrebbero essere protagonisti con Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) e Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck), con il primo che potrebbe gradire la leggerissima pendenza nello sprint finale, mentre l’asso oranje potrebbe far saltare il banco con alcune delle sue note stilettate. Lo stesso discorso lo si potrebbe fare nei confronti della Maglia Azzurra, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), a caccia della seconda affermazione parziale e di un rafforzamento della propria leadership. Nel gruppo dei velocisti, da considerare Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), vincitore a Colfiorito, Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Paul Penhoët (Groupama-FDJ), Casper Van Uden (Team Picnic PostNL), Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale), Bryan Coquard (Cofidis), Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) e Amaury Capiot (Arkéa – B&B Hotels).